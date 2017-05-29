Самолет после показательного выступления уже зашел на посадку, однако у него не выдвинулось шасси. В итоге пилот посадил боевую машину на "брюхо", самолет от удара о землю загорелся.



© Фото: Корпорация Иркут Первый полет нового лайнера МС-21: взгляд из кабины пилотов

На кадрах видно, как аэродромные расчеты пожарных сразу же направились к разбившемуся истребителю. Сообщается, что пилот успел катапультироваться и не пострадал.

Sea Vixen — первый двухместный британский истребитель палубной авиации, находился на вооружении с 1959 по 1972 годы. Из 145 построенных самолетов такого типа до крушения в Даксфорде летать мог только один.