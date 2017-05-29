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Видеофакт: раритетный истребитель сел на "брюхо" в Великобритании

30.05.2017 08:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Самолет после показательного выступления уже зашел на посадку, однако у него не выдвинулось шасси. В итоге пилот посадил боевую машину на "брюхо", самолет от удара о землю загорелся.

Видеофакт: раритетный истребитель сел на "брюхо" в Великобритании
© Фото: Корпорация Иркут
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На кадрах видно, как аэродромные расчеты пожарных сразу же направились к разбившемуся истребителю. Сообщается, что пилот успел катапультироваться и не пострадал.

Sea Vixen — первый двухместный британский истребитель палубной авиации, находился на вооружении с 1959 по 1972 годы. Из 145 построенных самолетов такого типа до крушения в Даксфорде летать мог только один.

 
 
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Уникальный истребитель британских ВВС Sea Vixen XP924 потерпел крушение на авиашоу в городе Даксфорд. Смотрите кадры происшествия, попавшие в объектив камеры очевидца.

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