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Видеофакт: раритетный истребитель сел на "брюхо" в Великобритании
30.05.2017 08:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Самолет после показательного выступления уже зашел на посадку, однако у него не выдвинулось шасси. В итоге пилот посадил боевую машину на "брюхо", самолет от удара о землю загорелся.
© Фото: Корпорация Иркут
На кадрах видно, как аэродромные расчеты пожарных сразу же направились к разбившемуся истребителю. Сообщается, что пилот успел катапультироваться и не пострадал.
Sea Vixen — первый двухместный британский истребитель палубной авиации, находился на вооружении с 1959 по 1972 годы. Из 145 построенных самолетов такого типа до крушения в Даксфорде летать мог только один.
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Уникальный истребитель британских ВВС Sea Vixen XP924 потерпел крушение на авиашоу в городе Даксфорд. Смотрите кадры происшествия, попавшие в объектив камеры очевидца.
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