К кому едет в Жабинку французская принцесса

На улице Свободы в Жабинке расположены две школы. Одна из них — обычная для небольшого города школа, здание которой не бросается в глаза. Когда проходишь мимо другой, взгляд невольно начинает цепляться за ее "полосатость": желто-красные поручни, бордюры и турники, яркое крыльцо и желтые круги на входных дверях. Это двор Жабинковской специальной общеобразовательной школы-интерната, в которой учатся и живут дети с нарушениями зрения. 2 июня на благотворительный бал в Брест, который организован в поддержку ее воспитанников, приедет французская принцесса Таня де Бурбон Пармская.

"Во всех учебных заведениях должна быть создана безбарьерная среда", — размышляет директор Александр Ковальчук, проводя экскурсию по территории.

"Ребенок попадает в свою среду"

В Жабинковской спецшколе учатся 115 детей из всех регионов Брестской области. 44 ребенка имеют инвалидность, из них 39 — инвалиды по зрению, 11 детей — сироты. Среди детей есть полностью незрячие, частично зрячие, с глубоким слабовидением, большинство — слабовидящие. 16 человек обучаются по рельефно-точечной системе Брайля. В школе работают 53 педагога, из которых почти половина прошла переподготовку по специальности "Тифлопедагогика".

Обучение в школе-интернате организовано по программам специального образования, в зависимости от характера нарушений психофизического развития. Тут есть индивидуальный подход к каждому ребенку, так как у каждого свои особенности зрения.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На уроках используются печатные машинки и рабочие тетради Брайля

"Это значит, что учитель к каждому подойдет, для каждого есть увеличительные приборы. Да и учитель знает, как вести урок. У нас дети все одинаковые. Ребенок попадает в свою среду", — объясняет Александр Ковальчук.

Среди спонсоров — КГБ, церковь и фонды

В Жабинковскую школу попадают дети с глазными заболеваниями, перенесенными травмами и прочими осложнениями. Направление сюда выписывает лечащий врач-офтальмолог. Далее ребенок проходит проверку в коррекционном центре и получает путевку от управления образования.



© Sputnik / Дмитрий Босак. В Жабинковской специальной общеобразовательной школе-интернате учатся 115 детей из всех регионов Брестской области

В Жабинке дети кроме обучения с помощью оборудования и специальных методик получают также бесплатное медикаментозное лечение. На каникулы их отправляют к родителям, а сирот — по возможности, в санатории, оздоровительные лагеря и патронатные семьи. Кроме того, благодаря спонсорам, учащихся регулярно возят на экскурсии по Беларуси.

"Раз в год наши дети ездят на оздоровление в Милан. Не все, а группа из 15-20-ти человек. Подбираются дети, которые действительно в этом нуждаются. Итальянцы сами ведут отбор. Некоторые дети могут даже жить в итальянских семьях — на Рождество и летние каникулы уезжают. В Милане сделаны операции на глаза, на щитовидную железу, на суставы", — делится руководитель учреждения.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Директор Александр Ковальчук считает, что в каждом учебном заведении должна быть создана безбарьерная среда

Школа тесно сотрудничает с православной церковью, управлением КГБ по Брестской области, белорусским фондом "Новое поколение" и итальянским — "Поможем им жить", профсоюзами, Брестской типографией и другими учреждениями и организациями. Основная же роль в создании безбарьерной среды и надлежащих условий для обучения принадлежит управлению образования Брестского облисполкома.

"Бог взял одно, наградил другим"

В школе работает 18 факультативов и 14 объединений по интересам. Одно из них — театр на немецком языке "Глория". Он существует уже три года, и все это время занимает призовые места в различных театральных конкурсах. Из 15-ти актеров театра четверо — незрячие. В этом году ребята выступили на международном конкурсе особых театров "Непратаптаны шлях" в Бресте с театром теней "Золушка".

По словам директора, дети из Жабинковского учреждения очень хорошо поют. В школе есть два преподавателя по вокалу.

"Бог взял одно, наградил другим", — говорит Александр Ковальчук.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Вероника Антошок из Пружанского района увлекается музыкой, самостоятельно осваивает нотную грамоту, интересуется бисероплетением, лепкой из пластилина, посещает кружок "Эстрадная студия"

Работают также кружки декоративно-прикладного творчества.

"Самый простой путь — протянуть ладонь возле церкви. Но это не их путь. Ты должен наравне конкурировать со здоровыми детьми и не выпячивать свой дефект. Жизнь такая сложная вещь, ты должен работать несмотря ни на что, не сидеть у родителей на шее. Надо получать какую-то профессию, учиться и уметь жить самостоятельно. Может, ты не будешь великим ученым, но определенная профессия, чтобы тебя кормила, должна быть. И главное, чтобы ты нашел себя в жизни", — считает директор.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Отличник учебы Александр Лешко читает на ощупь

За всю историю школа выпустила девять медалистов. Как правило, каждый год выпускники поступают в вузы: в основном, БрГУ им. Пушкина, ПолессГУ и БГПУ им. Танка. Некоторые идут в Гродненский медицинский колледж на "Лечебный массаж" — "каждую косточку видят руками".

Как вышли на принцессу

2 июня в Брест приедет кузина почти всех европейских королей французская принцесса Таня де Бурбон Пармская, чтобы принять участие в благотворительном бале для слабовидящих детей и собрать деньги на ремонт и оборудование сенсорной комнаты Жабинковской школы-интерната.

Как признается директор, о том, чтобы получить поддержку от принцессы, школа не могла даже вообразить.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Основа учебников – такая же, как и в общеобразовательной школе. Текст написан шрифтом Брайля

С фондом "Новое поколение", который пригласил Таню де Бурбон, учреждение сотрудничает со дня его основания. Он помогает школе с лекарствами, приборами, поездками, инвентарем, учебными пособиями.

"Они поинтересовались, какой наш проект самый больной. У нас это проект создания сенсорной комнаты. Она нужна в каждом таком учреждении. У нас она есть, созданная еще руками наших педагогов. Но конкретного проекта не было, мы же живем уже в другом веке", — вспоминает Александр Ковальчук.



© Sputnik / Дмитрий Босак. В каждом классе установлено увеличительное устройство, с помощью которого дети могут читать: оно может менять яркость, контраст и инвертировать цвета

Как пояснил директор, незрячие дети и дети с глубоким слабовидением нуждаются в развитии тактильных чувств, мелкой моторики и оставшегося зрительного восприятия. В комнате планируется установить специальное оборудование, которое поможет снять зрительные нагрузки и обострить тактильные ощущения, например, интерактивные воздушные пузырьки, интерактивная звуковая панель, объемный цветовой конструктор, сухой бассейн, музыкальные классики, световое панно и многое другое.

В зависимости от средств, учреждение будет выбирать необходимое оборудование по степени важности. Всего может потребоваться от 25 до 35 тысяч рублей.