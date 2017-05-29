Сегодня в рубрике «Наши за границей» мы поговорим об итальянцах. Об их отношении к себе и своему возрасту, о занятиях спортом и о последних тенденциях моды, правильном питании и отдыхе. Насколько итальянцы эмоциональны? Следят ли за своим здоровьем? Много ли они читают?

Узнать больше о менталитете жителей этой прекрасной южноевропейской страны нам поможет наша соотечественница Екатерина , живущая в Италии.

— Каждый, кто хотя бы раз бывал в Италии, мог заметить, что это страна с неповторимой атмосферой, а у ее жителей особенное отношение к повседневности. Так, занятие спортом и постоянное движение — это неотъемлемые части жизни большинства людей, так же как, к примеру, чашка утреннего капучино.













Причем спортом в Италии занимаются разным: ходьба, бег, катание на велосипеде. К слову, на велосипедах здесь можно встретить как молодежь, так и бизнесменов в деловых костюмах, и даже пожилых синьор с корзинкой на переднем колесе.

В этом году теплая и по-настоящему весенняя погода пришла на север Италии уже в начале марта. Поэтому в парках кроме молодежи были люди более зрелого возраста, которые гуляли, бегали или просто играли в настольные игры.









Итальянцы в беседах практически никогда не говорят о своем возрасте. В 70 лет они вовсю строят планы на будущее, затевают ремонт в квартире и… всегда следят за собой. Моя 68-летняя соседка Мария ходит в парикмахерскую каждую субботу, убивая одновременно двух зайцев: и прихорошиться, и посплетничать с подружками. Меня восхищают итальянские «бабушки»: всегда такие аккуратненькие и ухоженные, но в то же время очень «домашние».

Муж Марии (несмотря на то, что уже 10 лет как на пенсии) продолжает работать в автомастерской. Уходит на работу в 7.00, приходит днем на обед, а возвращается в 19.30. Дважды в неделю играет в игру под названием боча, в одиночку успевает следить за огородом (как правило, в Италии огородами занимаются мужчины). Плюс ко всему, каждое воскресенье с такими же 70-летними «мальчиками» он ходит в горы на прогулки.

Однажды они пригласили и меня с мужем в такой поход. Я готова была сдаться уже в начале пути, потому что, к сожалению, у меня нет привычки к подобным прогулкам. Но только один взгляд на нашу солидную в плане возраста компанию заставлял меня двигаться вперед. Шаг за шагом. И вот 9 километров пройдены и долгожданный финиш состоялся. Спуск, конечно, дался намного легче.













К секрету молодости этого жизнерадостного народа можно отнести ежедневное употребление фруктов и овощей, постоянное движение, любознательность, умение ценить время и любить жизнь. Но вместе с тем, несмотря на их жизнелюбие, у итальянцев (особенно пожилых) есть одна особенность — жаловаться всем и на все. Они запросто могут начать разговор с незнакомыми людьми в транспорте, лишь только чтобы рассказать о проблемах со здоровьем или о высоких коммунальных платежах. И, как ни странно, собеседнику это будет интересно, он тоже будет активно поддерживать разговор.

Из-за проблем со спиной я занимаюсь пилатесом. Самому молодому человеку на занятиях у нас около 60 лет. И всякий раз глядя на то, как вся моя великовозрастная группа старается выполнять упражнения инструктора, меня переполняет чувство восхищения. Конечно, не совсем корректно сравнивать уровень жизни, цены и размер пенсии в Италии и Беларуси, но посещение пилатеса трижды в неделю в течение года стоит здесь всего 125 евро.













Здоровью граждан здесь уделяется очень пристальное внимание (независимо от того, сколько вам лет или откуда вы приехали). В Италии следить за здоровьем — ваша обязанность даже с экономической точки зрения, ведь предупредить болезнь дешевле, чем потом лечить ее в запущенной форме. Поэтому при достижении вами определенного возраста, из медицинских учреждений вам будут звонить до тех пор, пока вы не придете на плановое обследование.

Итальянцы не только активно занимаются спортом, но и активно «болеют». Футбол, велогонки, «Формула 1» — все это здесь в почете. Местные жители хорошо разбираются в футболе, многие болеют за свою команду с раннего детства, посещают стадионы всей семьей и шумно переживают за исход матча. С каждым годом футбол все больше превращается в настоящий семейный праздник.

















Итальянцы умеют отдыхать. Причем с первого взгляда может показаться, что местные не работают, а только и делают, что проводят время в ресторанах, барах и магазинах. Просто секрет заключается в их умении ценить каждый день и каждый час, поэтому жители страны успевают и поработать, и спокойно выделяют время на прогулки, хобби и встречи с друзьями. Часто деловые ужины в ресторане растягиваются на несколько часов или заканчиваются далеко за полночь из-за обсуждения не только рабочих, но и личных вопросов.

Для итальянцев важно быть в «обществе», важно мнение окружающих, родственников, соседей. Несмотря на свойственную им эмоциональность, устраивать громкие семейные «разборки» здесь считается неприличным.

















Взгляды итальянцев с течением времени меняются во многих сферах, в том числе и в вопросе воспитания детей. Например, раньше считалось нормальным за непослушание отшлепать ребенка, особенно когда в семьях было по три-пять и более малышей. Сейчас при наличии в среднем одного ребенка в семье, его усиленно опекают, и физическое наказание или повышение голоса не практикуется. Вполне логично, что при этом дети ведут себя в общественных местах достаточно «свободно». Но, несмотря на это, вырастают очень вежливыми по отношению к своим родителям и старшему поколению в целом. А это не всегда увидишь в Беларуси. Складывается ощущение, что у нас перестают уважать людей в возрасте. И это очень сильно бросается в глаза. Так, однажды в минском метро я увидела, как бабушка с тяжелой сумкой зашла в вагон. Ее якобы никто не заметил, и спустя время она попросила молодого человека, сидящего с телефоном в руках, уступить ей место. Сколько же в ответ было недовольства и нецензурных слов! Обидно и грустно. И это не единичные случаи.

Львиную долю своей эмоциональности итальянцы демонстрируют на дорогах. Так, есть правила дорожного движения, которые они соблюдают всегда. Например, итальянец никогда не займет парковочное место, предназначенное для инвалидов или жителей определенного дома, даже если придется кружить по кварталу 30−40 минут, чтобы найти свободное место. Но есть правила, которыми они пренебрегают. Например, абсолютно не смотрят на ограничивающие скорость знаки и почти не используют сигнал поворота во время маневра. Постоянные стычки и споры на этой почве между водителями прямо на дороге — яркий пример демонстрации их темперамента.













Что в Италии радует, так это количество читающих людей. Хотя сами итальянцы убеждены, что художественной литературы они читают мало. Ежегодно, начиная с 1987 года, в Турине проходит международная книжная ярмарка, которую посещают писатели и известные итальянские актеры. По охвату участников — это вторая по величине книжная ярмарка в Европе (после «Бухмессе», проходящей во Франкфурте).

Средняя стоимость книг в стране по моим впечатлениям — 15 евро. Но при желании или необходимости книги можно найти как за 5 евро (на уличной ярмарке), так и за 90 евро (если это профессиональная литература). Популярностью пользуются как современные романы и фэнтези, так и классическая литература: итальянцы с удовольствием читают произведения Федора Достоевского, Льва Толстого и других российских классиков.













Я никогда не думала, что в Италии меня будет беспокоить то, как я выгляжу, а точнее то, как я одета и есть ли на мне макияж. Возможно, потому что мы подсознательно всегда стараемся выглядеть так, как выглядят окружающие. А вот то, как выглядят окружающие в Италии, — стоит отдельного упоминания. Если мы говорим об итальянцах, в воображении у собеседника сразу же возникают образы икон стиля — Моники Белуччи или Софи Лорен. Но на улицах итальянских городов можно встретить абсолютно обычных и по-разному одетых людей. Итальянцы всегда понимают куда они идут и выглядят соответствующим образом. В повседневной жизни предпочитают одеваться практично. Одеваться по-итальянски — значит одеваться удобно.

В этом смысле мне очень нравится цитата Карла Лагерфельда: «Простая одежда — ключ к безупречным образам. Нам навязывают, что много аксессуаров, многослойность — лучшие способы выделиться. Но в результате получается совсем наоборот — мы становимся такими же, как и все. Между тем удобная футболка и хорошо сидящие джинсы — мода, которая вечна. Добавьте к этому качественную куртку — и вы в тренде».













До переезда в Италию я носила обувь только на каблуке, теперь же моя повседневная обувь — это спортивные туфли и обувь без каблука. Недавно в социальной сети в одной из групп живущие здесь русскоязычные девушки живо обсуждали тему отношения итальянцев к своему внешнему виду, и большинство участниц высказали мнение, что у себя на родине (в России, Беларуси) они одевались более женственно и нарядно. В этом смысле принятый здесь активный образ жизни - это тоже одна из причин смены платьев на джинсы и спортивную обувь.

В целом же из-за большого количества эмигрантов из Китая, Марокко, Румынии, Алжира, Нигерии и других стран на улицах европейских городов можно увидеть людей, одевающихся соответственно их культуре.

Итальянки абсолютно не комплексуют по поводу своей фигуры и любят себя такими, какие они есть. К слову, несмотря на многолетнее ежедневное употребление пасты, более полными здесь выглядят представители молодого поколения. Люди среднего возраста выглядят подтянуто.

Как я уже сказала, в повседневной жизни главное правило в одежде — удобство, а вот на выход среднестатистические итальянцы наверняка выберут черный, дополнив его элегантными аксессуарами (это если мы говорим об итальянках солидного возраста). Молодежный же стиль ничем не отличается от стиля белорусских подростков, где предпочтения также отдаются спортивной одежде — кедам, джинсам и одежде oversize.

















Кто одевается действительно элегантно, так это синьоры, которым далеко за 60 лет. На улице их можно увидеть с красивой прической, минимумом аксессуаров, в костюме, туфлях на маленьком каблуке и, как правило, в сопровождении баданте (это нанятый работник, который ухаживает за пожилым человеком).

Итак, классический образ итальянки — вещи свободного кроя, преобладание черного цвета в одежде и наличие браслетов (чем больше — тем лучше). Зато образ итальянского мужчины — это рубашка или поло, шарф и солнцезащитные очки в любое время года. Ну и конечно, стиль и поведение итальянцев севера и юга сильно отличаются друг от друга.









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