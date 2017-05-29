Новый Land Rover Discovery. Огламуренный внедорожник или семейный кроссовер?

Он легче, быстрее, экономичнее, технологичнее и вместительнее прежнего Disco. И при этом все такой же бескомпромиссный на бездорожье. А дизайн — дело привычки. Вот так кратко можно описать новое, пятое поколение легендарного внедорожника Land Rover Discovery. Но есть особенности, о которых хочется рассказать.





В общей сложности у меня произошло три встречи с этим автомобилем. Первый раз — на статичной презентации в Москве, когда его впервые показали журналистам и клиентам. Там мы подробно рассказали о салоне, моторах и комплектациях.

В Москве показали пятое поколение Land Rover Discovery. Продажи начнутся в мае

Бездорожье в строгих дозах

Две недели назад я отправился на фирменный полигон Jaguar Land Rover под Москвой, на динамическую презентацию новинки. Там рассказали и показали, что умеет Discovery пятого поколения. В условиях полигона, конечно. А что такое полигон? Это десяток разнообразных искусственных препятствий, в основном — из бетона. Холмы, перекаты, крутые подъемы, лестницы, ямы. Все вымерено до миллиметра и не имеет отношения к реальному бездорожью. Но геометрически параметры проходимости можно проверить сполна.





Что может впечатлить неподготовленного человека на полигоне? Конечно, 100% подъем. Напомним, что это угол 45 градусов. Кажется ерунда, но на на самом деле даже на четвереньках забраться на такую горку из бетона нереально. А Discovery 5 — заезжает. Медленно, на понижающей передаче, но заезжает. При этом в лобовое стекло видны лишь капот и голубое небо. За рулем — инструктор. А мне было дозволено взять лишь 60-процентный подъем. На спуске — аналогичные впечатления, только висишь на ремнях и пялишься на бетон.





Поперечный уклон в 35 градусов — предел для нового Discovery. Дальше — опрокидывание. Не будь этот самый уклон на полигоне тщательно «откалиброван» на безопасные 30 градусов, я бы, пожалуй, на него не поехал. Но зная точно, что здесь ты не опрокинешься на бок, смело пошел на штурм.





Брод в бетонном бассейне? Понятное дело, что уровень воды будет ровно 900 мм — те самые, которые Land Rover Discovery 5 способен преодолевать без каких-либо последствий. Более того, благодаря хитрой системе воздухозаборника под капотом у водителя есть полторы минуты, чтобы покинуть брод в случае внеплановой остановки. Это время двигатель будет «питаться» воздухом из подкапотного пространства.





Диагональное вывешивание на бетонном же перекате — снова никаких проблем. Ни для машины, ни для водителя. Понятное дело, что с «диагональю» новый Disco справляется играючи, хотя и вывешивает эффектно колеса. Можно даже понаблюдать за своими подвигами в огромные зеркала, которые установлены на некоторых «спецучастках».





Мне не пришлось листать инструкцию по использованию внедорожного арсенала. Все рассказали специалисты полигона. Что следует из обилия информации знать владельцу? Только то, что любое бездорожье Discovery 5 способен преодолевать, не заставляя водителя напрягать свои извилины. Ставишь систему Terrain Responce в автоматический режим, включаешь понижающую передачу — и в Drive. Все. Электроника начинает сама распознавать тип бездорожья благодаря многочисленным датчикам и подключать необходимые «инструменты».

Водитель может только наблюдать на экране, как замыкаются и размыкаются центральный и задний дифференциалы, на какие колеса подается тяга, а какие вывешиваются, в какую сторону и на какой угол вывернуты колеса.





Бывалый «джипер» покрутит носом, потому что принудительно заблокировать центральный или задний дифференциал нельзя. Но покупатели нового Disco — не бывалые джиперы. Они — адепты глэмпинга. Глэмпинг — это из лендроверовского новояза. Производное от «гламурного кемпинга» — отдых на природе без потери привычного комфорта. Если совсем просто — это примерно как разжигать гриль дизайнерскими дровами (вы знали, что такие существуют?).

Бездорожье в реальной жизни





Так что, остался ли новый Discovery суровым внедорожником? Это я выяснил уже в Беларуси, на песчаных карьерах Заславля, где проходят соревнования по джип-триалу. Бетонные тарированные препятствия — это одно, а реальное бездорожье с постоянно меняющимся рельефом — совсем другое.

У меня в распоряжении — как раз самая внедорожная версия, с раздаточной коробкой и понижающим рядом в трансмиссии. Скоро появится «лайт-версия» — с постоянным полным приводом и электронными имитациями блокировок дифференциалов.





Но сначала — немного дорожных впечатлений, потому что на презентации на подмосковном полигоне мне их получить не удалось. Важно знать две вещи. Новый Discovery лишился рамы и стал на 400 кг легче. И это сразу ощущается, тем более мне повезло сравнить новую машину с Discovery 4 напрямую. Если предыдущее поколение воспринимается как бескомпромиссный внедорожник, то новое — как кроссовер. Почти легковая управляемость, информативный и острый руль, минимальные крены. И он банально тише и комфортнее. На асфальте и высокой скорости.





Посадка водителя не такая вальяжная, кресло имеет выраженную боковую поддержку и даже кажется немного тесным. Непривычным показался обод рулевого колеса — тонкий, изящный, совсем не внедорожный.



Попробовал сесть на среднем ряду сам за собой и вдруг понял, что мне не очень удобно. Подушка дивана расположена низко, сижу с задранными коленями. Раму убрали, а память о ней осталась. Третий ряд — вполне себе полноценный, хотя там, конечно, не разгуляешься.

Коротко о самых главных изменениях в салоне — теперь интерьер автомобиля куда ближе к Range Rover по качеству отделки и богатству оснащения. И в качестве конкурентов Land Rover рассматривает Audi Q7 и Mercedes-Benz GLS — они тоже семиместные и премиальные.

Из найденных мною шероховатостей — заторможенные отклики на нажатие сенсорного экрана мультимедийной системы, да и в целом интерфейс не назовешь шустрым. Во всяком случае, по сравнению с современными мобильными телефонами.





Два дня тестовый Land Rover Discovery 5 куролесил по песчаному карьеру в режиме нон-стоп. Крутые подъемы, спуски, ямы, канавы, брод глубиной не меньше положенных 900 мм — ему все нипочем. Геометрические параметры проходимости стали даже лучше, чем у предшественника. В обычном режиме пневмоподвеска поднимает кузов автомобиля на 283 мм над землей, а в случае особой опасности клиренс вырастает до 310 мм.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Своим гладким днищем Discovery 5 чиркал только в очень глубокой песчаной колее. И за все время ни разу не застрял до такой степени, чтобы не смог самостоятельно выбраться.





Но я заметил, что в стандартном внедорожном режиме подвески у нее уже почти не остается хода на сжатие. Когда штурмуешь с разгона крутой песчаный подъем и попадаешь в нарытые после пробуксовки ямы, подвеска сотрясает кузов жестким ударом.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



А вот Discovery 4 даже во внедорожном режиме гораздо мягче. Есть у него запас по энергоемкости. Но справедливости ради скажу, что клиренс у Disco 4 — 240 мм. Зато мощнейшая металлическая защита днища полностью исключает риск серьезного повреждения.





Если нацепить на новый Land Rover Discovery еще и внедорожную резину, то остановить его на бездорожье сможет только скрученный в узел несущий кузов. И мне лично проходимость и возможности Disco 5 кажутся избыточными. Зачем? Кто полезет штурмовать болота, камни и песок на семейном внедорожнике стоимостью от 76 тысяч долларов?

Расскажу одно примечательное наблюдение. На тест-драйв, организованный для клиентов и всех желающих, приезжало много владельцев Discovery четвертого поколения — рамного, настоящего, сурового. И 80% из них ни разу не съезжали на бездорожье на своем автомобиле. Аргументы? Жалко. И страшно. И вообще, зачем мне это надо. Но при этом владельцы Disco 4 визжали от восторга на тест-драйве, когда инструктор демонстрировал все возможности автомобиля. Тогда зачем весь этот внедорожный антураж? А чтобы знать — если вдруг надо, то машина проедет везде.





Поэтому я бы сделал так. Новому Discovery — только постоянный полный привод и систему Terrain Responce. И оставил бы на конвейере автомобиль предыдущего поколения с приставкой «Classic» — для особо страждущих. Да просто потому, что не всякий владелец прежнего квадратно-кирпичного Disco примет новый дизайн. Именно внешность стала причиной споров между фанатами модели. Революционно, но ничего, скоро привыкнут. И будут брать.