|
Джоан Роулинг дописала сценарий "Фантастических тварей - 2"
Британская писательница Джоан Роулинг дописала сценарий сиквела «Фантастических тварей и где они обитают». Об этом писательница
У автора с поклонницей состоялся следующий короткий диалог:
— Ты уже написала сценарий для «Фантастических тварей — 2»? Расскажи мне все, женщина!
— Да, написала, но я пока не могу ничего тебе сказать, женщина!
Пока известно, что фильм «Фантастические твари и где они обитают — 2» выйдет на экраны 18 ноября 2018 года. Режиссером выступит создатель первой части Дэвид Йейтс. Главные роли в ленте исполнят Джонни Депп, Эдди Редмэйн и Эзра Миллер. Съемки начнутся уже в июле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом писательница написала в своем Twitter в ответ на вопрос поклонницы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии