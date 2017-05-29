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Джоан Роулинг дописала сценарий "Фантастических тварей - 2"

30.05.2017 09:15 — Разное | Tut.by  
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Британская писательница Джоан Роулинг дописала сценарий сиквела «Фантастических тварей и где они обитают». Об этом писательница написала в своем Twitter в ответ на вопрос поклонницы.


У автора с поклонницей состоялся следующий короткий диалог:

— Ты уже написала сценарий для «Фантастических тварей — 2»? Расскажи мне все, женщина!

— Да, написала, но я пока не могу ничего тебе сказать, женщина!

Пока известно, что фильм «Фантастические твари и где они обитают — 2» выйдет на экраны 18 ноября 2018 года. Режиссером выступит создатель первой части Дэвид Йейтс. Главные роли в ленте исполнят Джонни Депп, Эдди Редмэйн и Эзра Миллер. Съемки начнутся уже в июле.

 
 
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Об этом писательница написала в своем Twitter в ответ на вопрос поклонницы.

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