Британская писательница Джоан Роулинг дописала сценарий сиквела «Фантастических тварей и где они обитают». Об этом писательница написала в своем Twitter в ответ на вопрос поклонницы.





У автора с поклонницей состоялся следующий короткий диалог:

— Ты уже написала сценарий для «Фантастических тварей — 2»? Расскажи мне все, женщина!

— Да, написала, но я пока не могу ничего тебе сказать, женщина!

Пока известно, что фильм «Фантастические твари и где они обитают — 2» выйдет на экраны 18 ноября 2018 года. Режиссером выступит создатель первой части Дэвид Йейтс. Главные роли в ленте исполнят Джонни Депп, Эдди Редмэйн и Эзра Миллер. Съемки начнутся уже в июле.