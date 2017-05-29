Украинская полиция получила 635 кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV

На днях компания Mitsubishi передала 635 гибридных кроссоверов Outlander PHEV Национальной полиции Украины. Церемония передачи полноприводных «паркетников», которые будут использоваться в качестве служебных полицейских автомобилей, состоялась в Киеве в присутствии премьер-министра Украины.





Как гласит официальное пресс-коммюнике Mitsubishi, передача кроссоверов состоялась в рамках соглашения по торговле квотами на выбросы вредных веществ, которое ряд японских компаний подписали с правительством Украины. Для Mitsubishi это уже второй заказ, реализованный в рамках программы целевых экологических инвестиций. Осенью 2011 года японский производитель передал 507 электромобилей i-MiEV правительству Эстонии.





С момента рыночного дебюта в 2013 году Outlander PHEV разошелся по миру в количестве 80 768 единиц (по данным на конец 2016 года). Кроме того, четыре года подряд кроссовер становился самым продаваемым электромобилем с увеличенным запасом хода в Европе.