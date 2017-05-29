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Украинская полиция получила 635 кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV

30.05.2017 09:27 — Разное | Tut.by  
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На днях компания Mitsubishi передала 635 гибридных кроссоверов Outlander PHEV Национальной полиции Украины. Церемония передачи полноприводных «паркетников», которые будут использоваться в качестве служебных полицейских автомобилей, состоялась в Киеве в присутствии премьер-министра Украины.


Как гласит официальное пресс-коммюнике Mitsubishi, передача кроссоверов состоялась в рамках соглашения по торговле квотами на выбросы вредных веществ, которое ряд японских компаний подписали с правительством Украины. Для Mitsubishi это уже второй заказ, реализованный в рамках программы целевых экологических инвестиций. Осенью 2011 года японский производитель передал 507 электромобилей i-MiEV правительству Эстонии.


С момента рыночного дебюта в 2013 году Outlander PHEV разошелся по миру в количестве 80 768 единиц (по данным на конец 2016 года). Кроме того, четыре года подряд кроссовер становился самым продаваемым электромобилем с увеличенным запасом хода в Европе.

 
 
Ссылка на источник 21
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В рамках соглашения по торговле квотами на выбросы вредных веществ украинская национальная полиция получила 635 гибридных кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV.

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