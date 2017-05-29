|
Украинская полиция получила 635 кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV
На днях компания Mitsubishi передала 635 гибридных кроссоверов Outlander PHEV Национальной полиции Украины. Церемония передачи полноприводных «паркетников», которые будут использоваться в качестве служебных полицейских автомобилей, состоялась в Киеве в присутствии премьер-министра Украины.
Как гласит официальное пресс-коммюнике Mitsubishi, передача кроссоверов состоялась в рамках соглашения по торговле квотами на выбросы вредных веществ, которое ряд японских компаний подписали с правительством Украины. Для Mitsubishi это уже второй заказ, реализованный в рамках программы целевых экологических инвестиций. Осенью 2011 года японский производитель передал 507 электромобилей i-MiEV правительству Эстонии.
С момента рыночного дебюта в 2013 году Outlander PHEV разошелся по миру в количестве 80 768 единиц (по данным на конец 2016 года). Кроме того, четыре года подряд кроссовер становился самым продаваемым электромобилем с увеличенным запасом хода в Европе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках соглашения по торговле квотами на выбросы вредных веществ украинская национальная полиция получила 635 гибридных кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии