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Fox News назвал Кисляка инициатором создания «секретного канала связи» с США
30.05.2017 09:48 — Разное | Ежедневник
Посол России в США «был ошеломлен» предложением зятя Трампа использовать для установления такого «секретного канала коммуникации» средства связи российской дипломатической миссии в США.
Как сообщает
По словам собеседника телеканала, именно «русские» подали идею «использования засекреченной линии» между администрацией Трампа и Россией. При этом источник подчеркнул, что речь шла не о постоянном канале связи. Обсуждались лишь однократные случаи звонков для обсуждения ситуации в Сирии.
О том, что Кушнер обсуждал с послом возможность создания «секретного канала связи» с Москвой, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным издания, это произошло в ходе встречи Кушнера и Кисляка в Trump Tower в декабре 2016 года. Издание отмечало, что посол России в США «был ошеломлен» предложением зятя Трампа использовать для установления такого «секретного канала коммуникации» средства связи российской дипломатической миссии в США.
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Посол России в США «был ошеломлен» предложением зятя Трампа использовать для установления такого «секретного канала коммуникации» средства связи российской...
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