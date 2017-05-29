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Fox News назвал Кисляка инициатором создания «секретного канала связи» с США

30.05.2017 09:48 — Разное | Ежедневник  
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Fox News назвал Кисляка инициатором создания «секретного канала связи» с США

Посол России в США «был ошеломлен» предложением зятя Трампа использовать для установления такого «секретного канала коммуникации» средства связи российской дипломатической миссии в США.

Как сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, старший советник и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер не предлагал послу России в США Сергею Кисляку создать «секретный канал связи» между Москвой и Вашингтоном. Инициатива исходила от Кисляка, сообщает издание.

По словам собеседника телеканала, именно «русские» подали идею «использования засекреченной линии» между администрацией Трампа и Россией. При этом источник подчеркнул, что речь шла не о постоянном канале связи. Обсуждались лишь однократные случаи звонков для обсуждения ситуации в Сирии.

О том, что Кушнер обсуждал с послом возможность создания «секретного канала связи» с Москвой, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным издания, это произошло в ходе встречи Кушнера и Кисляка в Trump Tower в декабре 2016 года. Издание отмечало, что посол России в США «был ошеломлен» предложением зятя Трампа использовать для установления такого «секретного канала коммуникации» средства связи российской дипломатической миссии в США.

 
 
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Посол России в США «был ошеломлен» предложением зятя Трампа использовать для установления такого «секретного канала коммуникации» средства связи российской...

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