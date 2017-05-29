Биткоины: стоит ли их покупать и каковы риски





Новая криптовалюта становится все более популярной в мире и растет в цене очень привлекательно для инвесторов. Но каковы риски подобного инвестирования и в принципе возможно ли их оценить?

В последнее время криптовалюта биткоин стала чаще обычного появляться в заголовках новостей. К примеру, создатели вируса WannaCry обещали восстановить доступ к заблокированным файлам, получив от пострадавшего выкуп в биткоинах, эквивалентный 300 долларам. Но даже скромные запросы не дали им возможности обогатиться – на биткоин-кошелек вымогателей поступило всего 302 перевода на общую сумму 116 тыс. долларов.

Нам более интересным представляет сообщение о том, что на торгах 24 мая курс биткоина в очередной раз обновил исторический максимум и превысил отметку в 2500 долларов. В связи с последними событиями будет полезно хотя бы отчасти прояснить ситуацию, ответив на ряд вопросов.

На вопросы отвечает эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Олег Якушев .

- Много ли сегодня желающих инвестировать в биткоины? Кто в основном ими интересуется?

- Оценить количество владельцев биткоинов не просто сложно, а невозможно в принципе. Это исходит из базовых характеристик криптовалюты как таковой – децентрализации, неподконтрольности государственным регуляторам и, что важно в нашем случае, анонимности. Именно анонимность не позволяет получить корректные статистические данные. Количество зарегистрированных биткоин-кошельков также ничем не поможет, поскольку у одного человека может быть неограниченное количество биткоин-кошельков. Единственная оценка, которую можно дать, такова: если сегодня все биткоины разделить поровну, каждому жителю Земли достанется примерно по 0.002 биткоина.

Но мы можем набросать примерный портрет инвестора, готового вложиться в криптовалюту. С большой долей вероятности это будут люди с высшим образованием и способностью к творческому (в широком смысле слова) мышлению и нестандартному подходу к решению поставленных задач. Они должны разделять уверенность в том, что будущее – за экономикой, построенной на накоплении знаний. Таким образом, количество потенциальных интересантов до определенной степени совпадает с теми, кого принято называть креативным классом.

- Насколько рискованны инвестиции в биткоины?

Потенциальные инвесторы должны понимать: биткоины – это не просто рискованный, а высокорискованный актив. С одной стороны, биткоин можно рассматривать в качестве валюты и одновременно в качестве новой технологии платежей, которая появилась в период глобализации экономики как ответ на эволюцию в сфере современных технологий. Однако до сих пор нет понимания, по каким критериям биткоин следует оценивать и сколько он должен стоить. В настоящий момент его цена растет из-за высокого спроса, поддерживаемого бумом высоких технологий. Но тот факт, что биткоин и криптовалюты в целом не привязаны ни к какому конкретному материальному активу, не позволяет строить прогнозы, как долго продлится рост и когда наступит обратный склон. Мнения аналитиков на этот счет полярные – от безудержного оптимизма до предсказаний очередного очень большого пузыря в сфере высоких технологий.

- С какой минимальной суммой стоит инвестировать в биткоины?

Один биткоин может быть разделен на 100 млн. частей. Как результат, нет минимальной пороговой суммы для начала купли-продажи биткоинов. Вообще говоря, это может стать преимуществом: сначала на небольшой сумме отработать стратегию торгов на бирже биткоинов, а после решить, какую сумму и на какой срок Вы готовы вложить.

Как и в случае с любым инвестиционным активом, мы советуем руководствоваться известным правилом – «Не класть все яйца в одну корзину». Поскольку в данном случае речь идет об «особо хрупких яйцах», едва ли имеет смысл вкладывать в биткоины больше 10 процентов свободных денежных средств. Впрочем, у каждого инвестора свои представления о границах допустимого риска…

- Каковы перспективы электронной валюты?

- Нет сомнений в том, что трансформации, происходящие в мировой экономике, требуют соответствующих изменений в финансовой системе, в том числе в системе платежей. Поэтому вопрос сегодня ставится следующим образом: является ли биткоин тем самым универсальным платежным средством, на которое в будущем будет опираться глобальная экономика? Или же это только первый пробный проект, один из многих?