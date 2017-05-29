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Экс-настоятелю храма в Гатово предъявлено окончательное обвинение

30.05.2017 10:03 — Разное | БелТА  
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Экс-настоятелю храма в Гатово предъявлено окончательное обвинение

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-настоятелю храма в Гатово Константину Бурыкину предъявлено окончательное обвинение, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

"Материалы дела переданы прокурору для направления в суд. Окончательное обвинение - по ч.2,3 ст.295 Уголовного кодекса Беларуси", - сказал Сергей Кабакович. Речь идет о незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия.

Как сообщалось, Константин Бурыкин был задержан сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД в ноябре 2016 года. Управлением Следственного комитета по Минску в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном обороте боеприпасов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Материалы дела переданы прокурору для направления в суд. Окончательное обвинение - по ч.2,3 ст.295 Уголовного кодекса Беларуси", - сказал Сергей Кабакович. Речь идет о...

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