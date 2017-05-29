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В Заславле опрокинулась легковушка, водитель погиб

30.05.2017 10:18 — Разное | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле опрокинулась легковушка, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

ДТП произошло 29 мая около 11.10 на 34-м километре дороги Колодищи-Заславль. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем "Рено Лагуна", ехал в направлении ул.Советской в Заславле, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель скончался на месте аварии, пассажир 1988 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

ГАИ напоминает, что ремень безопасности является самым действенным способом смягчить последствия дорожно-транспортного происшествия как для водителей, так и для пассажиров. В соответствии с пунктом 9.5 ПДД водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с не пристегнутыми ремнями безопасности при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности. В противном случае водители, нарушавшие этот пункт ПДД, рискуют быть оштрафованными на одну базовую величину (одна БВ в настоящее время равна Br23 тыс.). Если же подобное нарушение происходит повторно в течение года, штраф составит от двух до пяти базовых величин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло 29 мая около 11.10 на 34-м километре дороги Колодищи-Заславль. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем "Рено Лагуна", ехал в направлении...

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