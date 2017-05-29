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Директора частного предприятия подозревают в препятствовании возмещению убытков кредитору

30.05.2017 10:16 — Разное | БелТА  
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30 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Бобруйский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности одного из частных предприятий г.Осиповичи выявил факты препятствования возмещению убытков кредитору - одному из предприятий Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника УДФР КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.

На протяжении 2014 года директор, достоверно зная о том, что его предприятие является неплатежеспособным, умышленно, с целью препятствовать возмещению убытков кредиторам по договорам купли-продажи реализовывал имущество организации (погрузочная техника) по заниженной стоимости. Полученные от реализации имущества денежные средства он использовал на иные нужды, в том числе на погашение долгов по договорам займа со своим знакомым (было выплачено $11,8 тыс.), и не собирался их возвращать основному кредитору - могилевскому поставщику погрузочной техники.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по ст.241 УК Беларуси (препятствование возмещению убытков кредитору) с причинением ущерба в крупном размере в сумме Вr12,5 тыс. В счет погашения причиненного ущерба наложен арест на имущество директора в сумме Вr5 тыс. "В ходе предварительного расследования подозреваемый свою вину признал, выразил готовность оказывать содействие следствию", - рассказал Александр Шаройкин.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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На протяжении 2014 года директор, достоверно зная о том, что его предприятие является неплатежеспособным, умышленно, с целью препятствовать возмещению убытков...

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