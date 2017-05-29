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Лукашенко переизбран на пост президента НОК
Глава белорусского государства Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост президента Национального олимпийского комитета Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Впервые Александр Лукашенко возглавил НОК 15 мая 1997 года.
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Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост президента Национального олимпийского комитета Беларуси.
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