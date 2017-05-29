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Лукашенко переизбран на пост президента НОК

30.05.2017 10:19 — Разное | Tut.by  
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост президента Национального олимпийского комитета Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Впервые Александр Лукашенко возглавил НОК 15 мая 1997 года.

 
 
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Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост президента Национального олимпийского комитета Беларуси.

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