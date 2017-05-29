Главный инженер УКСа - о новостройке с вышиванкой: Похвалили? Главное, чтобы не ругали

На днях администрация Центрального района анонсировала в соцсетях сдачу панельной новостройки в Новинках — разместила там фото дома. Благодаря узору на фасаде, дом за пару дней завоевал народную любовь. Сергей Панев, главный инженер УКСа Центрального района, признался, что не рассчитывал на такое внимание. «Похвалили ли меня за эту идею? Нет. Главное, чтобы не ругали», — рассказал Сергей Павлович.





Новостройку с «вышиванкой» построил УКС Центрального района. Расположена она на улице, названной в честь актрисы Купаловского театра, Павлины Мядёлки.





— Идея украсить фасад дома «вышиванкой» была наша, я настоял, — рассказал главный инженер Сергей Панев. — Ну что такое панелька? Еду по кольцевой, смотрю — вся застройка однотипная, серая. А хотелось сделать что-то красивое, уйти от обыденности.

— Пользователи соцсетей рассмотрели в «вышиванке» бело-красно-белый флаг.





— Даже не думал об этом. Нет там его. Мы однозначно уходили от политики. Мне даже замечание сделали, что «вышиванка» больше похожа на украинскую, чем белорусскую. И цвет «вышиванки» был другим, ближе к коричневому. Но когда проект согласовывали в комитете архитектуры и строительства Мингорисполкома, там посоветовали более спокойные тона, те, что сейчас есть на фасаде. Но даже не в этом суть. Суть в том, чтобы каждый панельный дом, который мы строим, был с изюминкой.





Сергей Павлович рассказал, что под «вышиванку» специально выделили левую сторону дома — она хорошо видна с кольцевой.

— Внутри квартала дома уже более спокойные по цветам, а эта новостройка задает тон. Вот покрасили по-веселому и сколько внимания привлекли к обычному мапидовскому дому.





— Еще «вышиванки» на ваших домах будут?

— А надо? Сделаем. Васильки точно нарисуем.

Новостройку с «вышиванкой» УКС Центрального района сдаст уже в начале лета.

К слову, в Минске дом с «вышиванкой» на улице Мядёлки уже не первый. Есть элементы национальной символики на фасадах домов в ЖК «Ліпень», а на стене здания по улице Рабкоровская, 15 — мурал в виде девушки в вышиванке , который два года назад нарисовал британско-австралийский уличный художник Гидо Ван Хелтен.