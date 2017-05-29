10 неприлично дорогих компаний, интересных инвесторам





В рейтинге оказались не только нефтяники и туроператоры, но и производители ботокса и пивовары.

Рыночные котировки акций далеко не всегда отражают реальное положение дел в компании, зато наглядно демонстрируют настроения и ожидания инвесторов и трейдеров. Forbes отобрал компании наиболее высоко оцененные фондовым рынком. В качестве критерия выступал показатель P/E — отношение капитализации компании к ее прибыли.

Показатель показывает сколько лет инвестору придется ждать, чтобы окупить свои вложения в компанию. Поэтому значение P/E в 1486 у лидера рейтинга китайского туроператора Ctrip.com выглядит впечатляюще. Для дополнительной информации приведены значения коэффициента EV/EBITDA — отношение справедливой стоимости компании (с учетом долга) к прибыли до уплаты налогов, процентов по кредитам и учета амортизации. Все значения даны на 18 мая 2017 года.

1. Ctrip.com International - крупнейший туроператор Китая.

К сети бронирования компании подключено около 1,2 млн отелей по всему миру. Чистый доход компании в 2016 году вырос на 76% до 2,8 млрд. долларов. В ноябре 2016 года Ctrip приобрел британский сервис по поиску авиабилетов Skyscanner за 1,74 доллара.

Показатели:

P/E: 1486,2

EV/EBITDA: н/д

Капитализация: 28,2 млрд долларов

2. China National Offshore Oil Corporation - крупнейшая компания по добыче нефти и газа на шельфе в Китае

За первый квартал 2017 года производство CNOOC сократилось на 4,2% до 119,1 млн баррелей нефтяного эквивалента. Компания China Oilfield Services Limited (COSL – входит в холдинг CNOOC) стала первой китайской компанией, согласившейся работать с российскими нефтяниками после введения санкций. В 2016 году она поставила буровую платформу Nanhai-9, с которой началось бурение скважин в Охотском море для «Роснефти» и Statoil.

Показатели:

P/E: 461,6

EV/EBITDA: 6,6

Капитализация:52,8 млрд долларов

3. China Unicom - китайский оператор связи

В 2016 году число абонентов мобильной связи China Unicom увеличилось на 4% до 263,8 млн человек. В декабре 2016 года был арестован экс-председатель совета директоров China Unicom Чэнг Сяобин. Он был обвинен в получении взяток на 3,76 млн юаней в период между 1998 и 2014 годами.

Показатели:

P/E: 446,2

EV/EBITDA: 286,1

Капитализация: 32,5 млрд долларов

4. Deutsche Telekom - немецкая телекоммуникационная компания, более известная в США под брендом T-Mobile

В ноябре 2016 года Deutsche Telekom подверглась хакерской атаке со стороны ботнета Mirai, который вывел из строя роутеры 900 000 абонентов. В феврале 2017 года предполагаемый организатор атаки был арестован в Лондоне, его имя не раскрывается. В марте американское подразделение T-Mobile предложило подарить iPhone 7 клиентам своего конкурента Verizon, если они сменят свой тарифный план на T-Mobile ONE.

Показатели:

P/E: 288,5

EV/EBITDA: 6,7

Капитализация: 90,2 млрд долларов

5. Allergan - ирландская фармацевтическая компания, один из лидеров в области эстетической медицины

Продажи двух флагманских препаратов Allergan — ботокса и глазных капель «Рестасис» принесли компании 4,3 млрд долларов в 2016 году. В сентябре 2016 года Allergan приобрела американскую RetroSense Therapeutics, которая была портфельной компанией Российского венчурного фонда и «Р-фарм» Алексея Репика. Основной продукт RetroSense Therapeutics – препарат RST-001, который лечит пигментный ретинит, вызывающий потерю зрения.

Показатели:

P/E: 276,2

EV/EBITDA: 24,2

Капитализация: 74 млрд долларов

6. Pioneer Natural Resources - американская нефтегазовая компания с семейными корнями и штаб квартирой в Ирвинге, штат Техас.

Компания ведет добычу на 113 скважинах в Техасе и Колорадо. Добыча в 2016 году выросла на 18% до 234 000 баррелей нефтяного эквивалента. Сын Скотта Шеффилда, возглавляющего Pioneer Natural Resources, Брайан хотел быть трейдером, но в итоге основал собственную нефтяную компанию Parsley Energy и стал самым молодым нефтяным миллиардером мира. C состоянием в 1,3 млрд долларов он занимает 1567-ое место в глобальном рейтинге Forbes.

Показатели:

P/E: 264,2

EV/EBITDA: 19,6

Капитализация: 29,5 млрд долларов

7. Yahoo! - американская интернет-компания и одноименная популярная поисковая система

Летом 2016 года стало известно, что телеком-гигант Verizon выкупит основной бизнес Yahoo!, сумма сделки оценивается в 4,83 млрд долларов, закрыть ее должны летом 2017 года. Затем Yahoo! будет объединен с медиа-конгломератом AOL, новая структура получит название Oath. В марте 2017 года Минюст США заявил, что в краже 500 млн учетных записей пользователей Yahoo! в 2014 году виновны офицеры ФСБ Игорь Сущин и Дмитрий Докучаев, а также россиянин Алексей Белан и гражданине Казахстана Карим Баратов. Докучаев, работавший в Центре информационной безопасности ФСБ, арестован в России по делу о госизмене.

Показатели:

P/E: 209

EV/EBITDA: н/д

Капитализация: 47,6 млрд долларов

8. Netflix - онлайн-кинотеатр, выросший из DVD-проката

В первом квартале 2017 года Netflix привлек 5 млн новых подписчиков, абонентская база сервиса приблизилась к 99 млн человек. Показ фильма «Окча» с Тильдой Суинтон, снятого Netflix, на Каннском фестивале сопровождался шиканьем и свистом. Так зрители отреагировали сначала на то, что Netflix не показывает свои фильмы в кинотеатрах. После этого жюри изменило регламент фестиваля: в программу теперь будут включать только те фильмы, которые выходят в кинотеатрах.

Показатели:

P/E: 201,6

EV/EBITDA: 105,5

Капитализация: 66 млрд долларов

9. Amazon.com - один из крупнейших интернет-магазинов в мире, созданный Джеффом Безосом

Основанная Джеффом Безосом и находящаяся на территории его ранчо компания Blue Origin планирует заниматься космическим туризмом. Сам миллиардер вкладывает в Blue Origin около 1 млрд долларов в год и мечтает основать колонию на Луне. Летом 2017 года в продажу поступит «умная» акустическая система Amazon Echo Show, управлять которой можно будет с помощью голоса.

Показатели:

P/E: 177,3

EV/EBITDA: 35,2

Капитализация: 451,6 млрд долларов

10. HSBC Holdings - один из крупнейших финансовых холдингов в мире, выросший из небольшого гонконгского банка, основанного в 1865 году

По итогам первого квартала 2017 года HSBC продемонстрировал 19%-ное падение прибыли до 4,96 млрд долларов. В 2015 году сотрудник HSBC Эрве Фальчиани похитил у банка информацию о счетах 106 000 клиентов и передал ее французским налоговикам, как доказательство многолетнего отмывания денег через HSBC.

Показатели:

P/E: 176,3

EV/EBITDA: н/д

Капитализация: 177,2 млрд долларов

В рейтинг не попали аномальные венесуэльские компании. Сразу две таких — телеком-оператор Nacional Telefonos de Venezuela и один из крупнейших банков страны Banco de Venezuela могли бы занять в рейтинге третье и пятое места со значением показателя P/E в 446,6 и 315,6 соответственно. Капитализация обеих компаний за последние полгода выросла в разы, для Nacional Telefonos de Venezuela рост котировок с октября 2016 года составил 961%. Объяснить это можно тем, что венесуэльские компании торгуются в боливарах, и для расчета долларовой цены их акций используется официальный курс, установленный Каракасом, который, впрочем, уже давно не имеет никакого отношения к реальности.