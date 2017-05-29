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"Революционный" британский истребитель сел на брюхо
Британский палубный истребитель DH.110 Sea Vixen совершил аварийную посадку с невыпущенными шасси на авиабазе Королевских ВМС Йовилстон,
Истребитель с бортовым номером XP924 выступал на авиашоу в Даксфорде. Когда пилот собрался идти на посаду, выяснилось, что отказала гидравлика и шасси выпустить невозможно. В итоге истребителю пришлось покружить над авиабазой, чтобы выработать топливо и дождаться прибытия аварийно-спасательных служб.
Перед самым касанием земли пилот откинул фонарь кабины, чтобы при необходимости быстро покинуть самолет. После посадки на фюзеляж, пилот Саймон Харгрейвс не получил ни единой царапины.
Впервые истребитель de Havilland Sea Vixen поднялся в воздух в сентябре 1951 года. Этот необычный двухместный самолет прозвали «революционным» из-за обилия использованных в нем технических новшеств. Впрочем, прогресс негативно сказался на надежности самой машины: из 145 выпущенных самолетов 55 были потеряны в результате аварий, при этом погибли 42 пилота.
Самолет, который выступал на авиашоу, был выпущен в 1963 году. После того, как в 2014 году истребитель специально восстановили для показательных полетов, он получил собственное имя Foxy Lady.
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Перед самым касанием земли пилот откинул фонарь кабины, чтобы при необходимости быстро покинуть самолет.
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