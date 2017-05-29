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"Революционный" британский истребитель сел на брюхо

30.05.2017 10:36 — Разное | Tut.by  
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Британский палубный истребитель DH.110 Sea Vixen совершил аварийную посадку с невыпущенными шасси на авиабазе Королевских ВМС Йовилстон, сообщает Defence.ru.

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Истребитель с бортовым номером XP924 выступал на авиашоу в Даксфорде. Когда пилот собрался идти на посаду, выяснилось, что отказала гидравлика и шасси выпустить невозможно. В итоге истребителю пришлось покружить над авиабазой, чтобы выработать топливо и дождаться прибытия аварийно-спасательных служб.

Перед самым касанием земли пилот откинул фонарь кабины, чтобы при необходимости быстро покинуть самолет. После посадки на фюзеляж, пилот Саймон Харгрейвс не получил ни единой царапины.


Фото: theaviationist.com

Впервые истребитель de Havilland Sea Vixen поднялся в воздух в сентябре 1951 года. Этот необычный двухместный самолет прозвали «революционным» из-за обилия использованных в нем технических новшеств. Впрочем, прогресс негативно сказался на надежности самой машины: из 145 выпущенных самолетов 55 были потеряны в результате аварий, при этом погибли 42 пилота.

Самолет, который выступал на авиашоу, был выпущен в 1963 году. После того, как в 2014 году истребитель специально восстановили для показательных полетов, он получил собственное имя Foxy Lady.

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Перед самым касанием земли пилот откинул фонарь кабины, чтобы при необходимости быстро покинуть самолет.

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