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Черный копатель из Могилева приговорен к 9 месяцам лишения свободы

30.05.2017 10:40 — Разное | БелТА  
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30 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Приговором суда Октябрьского района Могилева осужден 27-летний гражданин России, постоянно проживающий в Могилеве за совершение преступления по ч.2 ст.295 УК Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Могилевской области.

Мужчина с августа по октябрь 2015 года вел раскопки под Могилевом и в Чаусском районе на местах военных сражений 1941-1945 годов. Он нашел, чем незаконно приобрел составные части 7,62-мм пулемета Дегтярева, две ручные осколочные гранаты РГД-33, а также три 45-мм бронебойно-разрывных артиллерийских снаряда, один 45-мм осколочно-фугасный снаряд. Все боеприпасы были снаряжены бризантными взрывчатыми веществами на основе тротила.

По заключению эксперта, две ручные гранаты РГД-33, три 45-мм бронебойно-разрывных снаряда, 45-мм осколочно-фугасный снаряд, 81-мм минометная мина немецкого производства относятся к категории промышленных взрывных устройств и боеприпасов и пригодны для взрыва.

По словам старшего помощника прокурора Могилевской области Елены Шумейко, обвиняемый вину признал частично и показал, что интересовался историей боевых действий на территории Беларуси в период Великой Отечественной войны, хранил предметы как память об истории. Суд согласно заключению экспертизы, учитывая обстоятельства дела, назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 месяцев без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина с августа по октябрь 2015 года вел раскопки под Могилевом и в Чаусском районе на местах военных сражений 1941-1945 годов.

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