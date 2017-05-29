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Президент страны переизбран на пост главы НОК
30.05.2017 10:56 — Разное | Ежедневник
Первым вице-президентом НОК стал заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич.
Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост президента Национального олимпийского комитета Беларуси, передает
Первым вице-президентом НОК избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич. Вице-президентами НОК стали ректор Белорусского государственного университета физической культуры, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Сергей Репкин, председатель ассоциации «Белорусская федерация хоккея» Семен Шапиро.
В состав нового исполкома НОК также вошли Дмитрий Басков, Валентин Боровок, Дмитрий Пиневич, Сергей Румас, Иван Тихон, Любовь Черкашина, Юрий Швецов, Олег Шепель, Антон Юспа. Впервые Александр Лукашенко возглавил НОК 15 мая 1997 года.
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Первым вице-президентом НОК стал заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич.
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