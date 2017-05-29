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Обращение Максаковой к Лукашенко с просьбой о расследовании

30.05.2017 11:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В эфире украинского телеканала ZIK Мария Максакова рассказала об инциденте с водителем, который произошел незадолго до убийства ее супруга, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. По словам певицы, незадолго до трагедии водитель находился в Беларуси, но его перехватили в районе Гомеля.

"Едет наш водитель, пересекает границу Беларуси, доезжает до Гомеля. Блокпост Гомеля останавливает этого водителя, и туда вызываются гомельским блокпостом якобы погранцы. На самом деле приезжает два автобуса с фсбшниками, нашего водителя крадут. Вот можно обратиться в эфире к президенту Лукашенко и попросить? Я даже дам все данные, кто были эти люди, фамилии укажу, кто это сделал", — сказала Максакова. 

Обращение Максаковой к Лукашенко с просьбой о расследовании
© Sputnik Владимир Федоренко
Последняя весна мужа Максаковой: в Киеве убит экс-депутат Вороненков

Далее, по словам оперной певицы, водителя похитили с территории Беларуси, конвоировали в Брянскую область, где его допрашивали в течение 12-ти часов, лишили средств связи, не кормили, не давали спать и задавали множество вопросов.

"Для чего это было сделано? Когда в итоге все-таки пересек границу Украины и приехал в Киев, у Дениса произошло какое-то облегчение, что приехал водитель, вместо того, чтобы, наоборот, подумать, зачем это все было, когда крадут? Таможенный союз или что, но это другое государство", — заявила Максакова.

Оперная певица обратилась с вопросом о дальнейшем расследовании инцидента с похищением водителя на белорусской территории.

"Они с территории другого государства крадут водителя. Кто-то будет расследовать из белорусов, как это происходит у них? Почему наручники к рулю, почему этапируется и конвоируется человек, почему 12 часов его держат? Почему мы не знаем, где он? Почему вся семья перепуганная сидит? Это что было такое? После этого мне будут говорить, что наши российские спецслужбы или ФСБ не имеет никакого отношения ко всему, что произошло? Чьими руками, как они это сделали?" — задала вопрос Максакова.

Фрагмент интервью Марии Максаковой и ее обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Гомель
 
 
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