Мошенник из Витебска выманивал деньги на изготовление срубов

30 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В производстве Витебского городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в завладении денежными средствами граждан мошенническим путем, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Размещая в городской газете объявления об изготовлении срубов бани и дома, производстве ремонтных работ, мужчина в течение двух лет заключал договоры и принимал у клиентов предоплату. В последующем он показывал видимость строительства срубов, частично приобретал строительные материалы и просил у заказчиков еще денег для продолжения выполнения работ по заключенным договорам. В материалах уголовного дела имеются сведения о 8 фактах завладения подозреваемым денежными средствами мошенническим путем под предлогом оказания услуг по строительству и установке срубов. Причем ранее он уже был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности, где потерпевшими являлись более 30 человек.

Кроме этого, установлен факт хищения подозреваемым в марте 2017 года 18 упаковок теплоизоляционных плит из минеральной ваты из подвала жилого дома по улице Короткевича в Витебске.

Следователи предъявили обвинение мужчине по ч.2 ст.205 УК Беларуси (кража, совершенная повторно). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

С целью установления дополнительных потерпевших, которые пострадали от мошеннических действий Калашникова Александра Эдуардовича, 1964 года рождения, следователи обращаются к гражданам с просьбой сообщить информацию в Витебский городской отдел Следственного комитета по адресу: город Витебск, проспект Московский, 51А, кабинет №312 или по телефону 8(0212) 46-21-12. -0-