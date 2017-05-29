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Минские архитекторы собрали деньги на "Идеальный небоскреб", его установят на улице Октябрьской

30.05.2017 11:22 — Разное | Tut.by  
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Молодые столичные архитекторы собрали деньги на свой «Идеальный небоскреб». Установят его во время урбанистического фестиваля Vulica Brasil в конце июня на улице Октябрьской.

Деньги на необычный проект авторы начали собирать осенью прошлого года. Студенты-архитекторы — Илья и Анастасия — предлагали установить деревянный двухметровый модуль, к которому присоединяется еще несколько модулей поменьше. Модули архитекторы планировали разделить на зоны: барную, для отдыха с сиденьями, сценой, качелями, «Thingscrossing» с полками и контейнерами, помогающими обмениваться не только книгами, но и другими качественными, но не нужными хозяевам вещами.


Деньги собирали через краудфандинг, но в итоге финансирование архитекторы выиграли в социальных проектах Хакатон и Sociall Weekend 8.


Кроме «небоскреба» у молодых архитекторов есть еще несколько идей по качественному заполнению городского пространства. Например, в парках и скверах они предлагают установить «Идеальный сад», во дворах жилых домов — «Идеальный огород», на крышах офисных зданий — «Идеальный чердак», для кампусов университетов — «Идеальный досуг».


Слева направо: «Идеальный небоскреб» и «Идеальный досуг»

«Сад» будет включать в себя места для отдыха, медитации, выращивания растений и гнездования птиц. В «огороде» жители домов смогут выращивать что-нибудь, на «чердаке» офисные работники смогут отдохнуть на качелях, в гамаках или поработать с боксерской грушей.


Слева направо: «Идеальный чердак», «огород», «сад»

— Этими объектами уже заинтересовались некоторые компании, с которыми мы сейчас активно ведем переговоры по финансированию и реализации проектов, — говорит команда архитекторов.

 
 
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В деревянных модулях разместят зоны отдыха, медитации и барные зоны.

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