Директор осиповичского предприятия обвиняется в препятствовании возмещению убытков кредитору





Причиненный ущерб составил 12,5 тыс. рублей, на имущество директора на сумму 5 тыс. рублей наложен арест.

Бобруйский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности одного из частных предприятий города Осиповичи выявил факты препятствования возмещению убытков кредитору - одному из предприятий Могилева. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника УДФР КГК по Могилевской области Александра Шаройкина.

На протяжении 2014 года директор, достоверно зная о том, что его предприятие является неплатежеспособным, умышленно, с целью препятствовать возмещению убытков кредиторам по договорам купли-продажи реализовывал имущество организации (погрузочная техника) по заниженной стоимости. Полученные от реализации имущества денежные средства он использовал на иные нужды, в том числе на погашение долгов по договорам займа со своим знакомым (было выплачено 11,8 тыс. долларов), и не собирался их возвращать основному кредитору - могилевскому поставщику погрузочной техники.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по ст.241 УК РБ (препятствование возмещению убытков кредитору) с причинением ущерба в крупном размере в сумме 12,5 тыс. белорусских рублей. В счет погашения причиненного ущерба наложен арест на имущество директора в сумме 5 тыс. рублей.

«В ходе предварительного расследования подозреваемый свою вину признал, выразил готовность оказывать содействие следствию», - рассказал Александр Шаройкин.