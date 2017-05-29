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Билеты на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приобрели в 57 странах
Билеты на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приобрели в 57 странах, сказал 30 мая глава коммерческого отдела Операционной компании Бакинского городского кольца Бюлент Озердим. Об этом сообщает
"По сравнению с прошлым годом билеты продаются быстрее. На некоторые трибуны билеты проданы полностью, а на ряде других осталось очень мало нереализованных билетов", - подчеркнул Бюлент Озердим.
Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет с 22 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit.-0-
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"По сравнению с прошлым годом билеты продаются быстрее. На некоторые трибуны билеты проданы полностью, а на ряде других осталось очень мало нереализованных...
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