Билеты на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приобрели в 57 странах, сказал 30 мая глава коммерческого отдела Операционной компании Бакинского городского кольца Бюлент Озердим. Об этом сообщает Trend .

"По сравнению с прошлым годом билеты продаются быстрее. На некоторые трибуны билеты проданы полностью, а на ряде других осталось очень мало нереализованных билетов", - подчеркнул Бюлент Озердим.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет с 22 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit.-0-