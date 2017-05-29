Лукашенко: Выступление на Играх в Рио - провальное!

Александр Лукашенко, который был переизбран сегодня на шестой срок президента НОК Беларуси, в своем выступлении на олимпийском собрании назвал провальным выступление белорусской сборной на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

— В целом выступление команды — провальное! 40-е место в медальном зачете. Разве это соответствует нашим вложениям в спорт и вниманию государства к этой сфере? — отметил президент. — Нечего искать оправдания: пенять на климат, бразильскую неорганизованность и предвзятое судейство. Ведь все понимали, что Олимпиада в Рио — не туристическая прогулка. Это сложнейший экзамен.

Глава государства напомнил, что буквально накануне отъезда на Олимпиаду проводилось совещание, собирали команду, лучших специалистов.

— Тогда ни от одного из них не было жалоб, что чего-то не хватает для успешного выступления атлетов. В этом олимпийском цикле вы получили от государства все, что просили. И по финансированию, возможности готовиться на лучших базах, по решению любых, подчеркиваю, любых вопросов. Зная мое отношение к спорту, ни одно министерство, ведомство, медицинское учреждение, ни одна организация не могли отказать в вашей просьбе, — сказал Александр Лукашенко.

Он констатировал, что всех все устраивает, но только не болельщиков.

— А ведь не за горами зимняя Олимпиада в Южной Корее. И с чем мы туда поедем?, — спросил президент.

Напомним, что на Играх в Рио-2016 белорусские атлеты завоевали девять медалей: одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Золото Беларуси принес батутист Владислав Гончаров. Серебро выиграли метатель молота Иван Тихон, вольница Мария Мамошук, тяжелоатлеты Вадим Стрельцов и Дарья Наумова. Бронзовые медали в копилку сборной положили пловчиха Александра Герасименя, борцы Джавид Гамзатов и Ибрагим Саидов, а также четверка байдарочниц Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Лепешко.

Девять медалей — худший результат в истории белорусской команды на летних Олимпиадах.

Победителем медального зачета в шестой раз подряд стала команда США, опередившая Великобританию и Китай. Беларусь — на 40-м месте. По количеству медалей без учета их ценности также первенствовала команда США. Беларусь в этом рейтинге 30-я.

Александр Лукашенко также добавил, что и хоккейная команда Беларуси, не пробившаяся на две Олимпиады кряду, безвольно провалилась.

— Это, к сожалению, демонстрирует общее состояние данного вида спорта в нашей стране. Я просто был вынужден принять серьезные кадровые решения, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, что после ЧМ-2017, где белорусские хоккеисты заняли 13-е место, национальную федерацию хоккея место Игоря Рачковского возглавил Семен Шапиро.