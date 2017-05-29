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Intel представила сверхмощный 18-ядерный процессор

30.05.2017 11:32 — Разное | Tut.by  
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Компания Intel анонсировала новое семейство процессоров Core X. Самым мощным стал 18-ядерный процессор i9−7980XE. Презентация прошла в Тайбэе на выставке Computex 2016.


Изображение: Intel

Новый процессор имеет 18 ядер и 36 потоков, его цена составит 1999 долларов США. Также в линейке Core i9 Extreme Edition анонсированы более бюджетные процессоры с 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 ядрами.

В новых процессорах будет задействована технология Turbo Boost Max 3.0, которая позволит повысить тактовую частоту. Intel утверждает, что для серии Core X производительность однопоточных вычислений получится увеличить на 15%.


Изображение: Intel

Изображение: Intel

7980XE от Intel стал ответом на 16-ядерный Threadripper от компании AMD, — отмечает обозреватель The Verge. До этого момента чип AMD был самым производительным потребительским процессором 2017 года.

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Также в линейке Core i9 Extreme Edition анонсированы более бюджетные процессоры с 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 ядрами.

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