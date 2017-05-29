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Intel представила сверхмощный 18-ядерный процессор
Компания Intel
Новый процессор имеет 18 ядер и 36 потоков, его цена составит 1999 долларов США. Также в линейке Core i9 Extreme Edition анонсированы более бюджетные процессоры с 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 ядрами.
В новых процессорах будет задействована технология Turbo Boost Max 3.0, которая позволит повысить тактовую частоту. Intel утверждает, что для серии Core X производительность однопоточных вычислений получится увеличить на 15%.
7980XE от Intel стал ответом на 16-ядерный Threadripper от компании AMD, — отмечает обозреватель
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Также в линейке Core i9 Extreme Edition анонсированы более бюджетные процессоры с 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 ядрами.
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