Новый вирус инфицировал 36,5 млн Android-устройств

Владельцы гаджетов на базе Android могут стать жертвами вредоносных приложений. Опасные программы были обнаружены в Play Store.

Компания Google уже занялась зачисткой вредоносного ПО и удалила около 40 приложений, которые содержат вирус под названием Judy. Оказалось, что устройства более 36 миллионов пользователей были заражены им. Позже специалисты выяснили, что вредоносные приложения принадлежат компании Kiniwini из Южной Кореи. Пока остается неизвестным, добавила ли компания их сама, или программы были взломаны и заражены сторонними лицами.

Приложения этой компании были доступны для пользователей в течение нескольких лет и ранее проблем с вирусами не было.