Опубликована первая фотография салона Tesla Model 3

Компания Tesla продолжает тестовые испытания нового электрокара Model 3. Фотошпионам впервые удалось заснять салон автомобиля. Снимок был опубликован изданием Carscoops . Судя по шпионской фотографии, новинка получит пятиместный салон и минималистичный интерьер без панели приборов, но с большим дисплеем в центре консоли. Дизайн интерьера практически полностью повторят одноименный концепт. Однако в отличи от прототипа серийная версия получит трехспицевое колесо, пишет Autonews .



Фото: homas Preisler / Facebook

Кузов Model 3 изготовят преимущественно из стали, хотя полностью отказываться от легкосплавных материалов инженеры не станут. Машина получит около 100 комплектаций. Запас хода электрокара составит 350 километров.

Позже появится и версия с аккумулятором емкостью 80 кВт·ч, с которым новинка сможет проехать без подзарядки до 480 километров. До 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться за 5,6 секунды. Все автомобили стандартной комплектации будут иметь функции автопилота и совместимость со станциями быстрой зарядки Supercharger.

Официальная премьера серийной версии электрокара Model 3 состоится 3 июля 2017 года. Производство новинки должно начаться до конца лета. Минимальный ценник составит около 35 тыс. долларов, однако с учетом различных налоговых программ для покупателей электрокаров в США реальная цена машины на главном рынке сбыта может быть еще ниже.





Позже на базе автомобиля будет построен кроссовер под названием Model Y. Новинка получит открывающиеся вверх двери. Ранее глава Tesla Илон Маск назвал механизм «крылом сокола». Впервые такие двери были продемонстрированы на первом кроссовере бренда — Model X.

По неофициальным данным, модель получит блок аккумуляторов емкостью около 70 киловатт-часов. Минимальный запас хода у нового электрического кроссовера составит около 370 километров.