Равков: какую технику увидит Минск на параде в День Независимости

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Министр обороны Беларуси Андрей Равков рассказал подробности о новой и модернизированной технике и вооружениях, которые можно будет увидеть 3 июля в Минске во время праздничного парада, приуроченного к празднованию Дня Независимости Республики Беларусь .

По словам министра, в нынешнем году во время парада будет увеличено количество пеших коробок, также до 220 вырастет число единиц военной техники. Зрителям будут представлены и новинки вооружений белорусской армии.

"Наши новинки будут представлены боевыми бронированными машинами "Кайман", бронеавтомобилями V1, новыми станциями на автомобильной базе. Модернизированной техники будет достаточно много, в том числе, разработанные в вооруженных силах в инициативном порядке 2 К-20, это зенитная установка на базе Урала", — сказал Равков.

Кроме того, по словам министра обороны, во время парада можно будет увидеть также спасательные автомобили и медицинскую технику, предназначенную для эвакуации личного состава и раненых с поля боя под огнем.

"Также в полном составе в воздушном эшелоне будет участвовать вертолетная эскадрилья, окончательную закупку которой мы завершили по контракту в мае. Это 12 новых вертолетов Ми-8МТВ-5", — рассказал Равков.

Министр отметил, что по окончании парада часть техники будет оставлена на улицах Минска для того, чтобы люди могли посмотреть, потрогать своими руками и убедиться, что это настоящая техника.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился не экономить на организации военного парада по случаю Дня Независимости Республики Беларусь и провести его "максимально зрелищно и впечатляюще".

"Коль уж мы решили проводить парад, он должен быть настоящим парадом, впечатляющим, для этого ведь и проводится. Это же демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим хлеб военный", — отметил президент.

Комментарий министра обороны Беларуси Андрея Равкова о новой технике, которая будет представлена на параде по случаю Дня Независимости Республики Беларусь, слушайте на радио Sputnik Беларусь.