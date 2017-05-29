Минчане жалуются на службу такси, которая превратила парковку у общежития в стоянку для своих авто

«Территорию возле наших домов таксисты превратили в стоянку! Здесь десятки машин такси, многие разукомплектованные и аварийные», — сообщили в редакцию жильцы общежитий по улице Кульман в Минске. Кто прав в этой ситуации, разбирался AUTO.TUT.BY.





Когда-то улица Кульман со стороны парка Дружбы народов не слишком была загружена транспортом, это место называли «тихий центр». Сегодня здесь довольно интенсивное движение. Местные жители утверждают: еще пару лет назад с парковкой «для своих» было все нормально. Положение изменилось, когда в небольшом здании № 21Б, расположенном между двумя общежитиями, арендовала помещение компания, занимающаяся пассажирскими перевозками.

На Кульман AUTO.TUT.BY приехал в будний день до полудня. Движение по проезжей части было не слишком интенсивным, но вот парковка возле жилых и административных зданий, а также общежитий, была заполнена «под завязку» и даже более того — авто стояли вторым и даже третьим рядом возле припаркованных в «кармане» машин. Сразу бросилось в глаза засилье авто с «шашечками» и оклейкой по борту службы такси.



​ Такси занимали около 50% парковки вдоль проезжей части…



… и не менее 80% парковки, идущей сбоку от здания по улице Кульман, 21Б

— Хорошо, что вы приехали, может хоть после статьи что-то изменится, — обрадовалась корреспонденту Светлана, которая живет в общежитии обувной фабрики. — Мы уже и фотографировали эти такси, хотели их припугнуть, но таксисты ж ничего не боятся. Днем их немного поменьше, но вечером здесь занято все!

Девушка рассказала: из-за того, что везде возле дома стоят такси, свою машину ей приходится парковать ближе к улице Орловской.

— Но особенно наши люди никуда не жалуются — большинство повозмущаются между собой и все. Может это оттого, что общага — это временное жилье. Вот если бы своя квартира была, тогда бы и отвоевывали территорию, — предположила девушка.





С трудностями парковки столкнулись и супруги Алена и Максим из общежития «Белпочты».

— Подъехать поближе, чтобы хотя бы выгрузить пакеты и отвести домой ребенка — невозможно из-за стоящих такси. Зачем их здесь бросили? Некоторые из них вообще никогда не ездят, судя по «обросшим» грязью колесам. Так что нам приходится все на себе тащить, а бывает, что ребенок просится на руки, поэтому еще тяжелее, — рассказала Алена.

— Я как-то около 21.00 приехал к общежитию и был свидетелем, как одну машину подпер автомобиль такси. Двое мужчин хотят уехать, топчутся возле авто и не знают что делать. А милицию вызывать не решились, «ты что, с таксистами хочешь иметь дело?» — спросил один у другого. Боятся их люди, вот и терпят… — растерянно сказал Максим.















Таксисты доставляют хлопот не только местным жителям, но и работникам общежитий.

— Ладно, если кто-то покупки занести не может, а что вы скажете, если ко входу в общежитие из-за такси не может подъехать грузовик, который привез, например, партию моющих средств! — возмущенно рассказала завхоз одного из общежитий. — Хоть ты на руках все переноси!



Дворник Сергей неоднократно делал замечания таксистам, однако «перевоспитать» их за год так и не смог

— Таксисты оккупировали наши парковки, хотя рядом есть платная стоянка, но там ведь надо платить деньги — зачем им это? Часто бывает, что мусорная машина не может подъехать, чтобы забрать контейнеры, — говорит дворник Сергей.

А пару дней назад парень стал свидетелем неприглядной сцены.

— Шел мимо и вижу: в одном из припаркованных такси сидят два парня — квасят и сосисками закусывают, а шкурки от них возле машины бросают, там же еще куча окурков лежит. Потом один из них вышел из салона и начал мочиться прямо возле машины — смотрю, ручей из-под машины потек. Я им замечание сделал, они извинились — вот и весь разговор. А милицию не вызывал — какой смысл.

И если Сергей к порядку призывает лишь устно, то Артем, работающий электриком в том же общежитии, решил начал писать письма во всевозможные инстанции и несколько раз вызывал милицию.



Электрик Артем несколько раз обращался к властям с просьбой, навести порядок возле общежитий на улице Кульман

— Обращался в исполком Советского района, в районную ГАИ — положительного для нас результата нет до сих пор. Они отвечают, что законодательно решить эту проблему нельзя. Разве что шлагбаум на въезде поставить, но это ж не мой личный дом, что я буду его тут ставить. Думали, может знак, запрещающий въезд поставить, но приехавший инспектор ГАИ сказал: «Так что, мы сюда тогда ездить будем постоянно?», — возмущается Артем.

Не дождавшись разрешения проблемы от местных властей Артем написал электронное обращение в Администрацию президента. А пока не пришел ответ, мужчина пытается решить проблему своими силами.

— Из-за того, что такси стоят абы как, мы как дурачки бегаем и ищем их владельцев, чтобы отогнали свои авто и освободили проезд. Все тут знают, что я ГАИ вызываю, за это не любят меня перевозчики. В моей машине, которую я ставлю возле общаги, уже три раза прокалывали колеса. Я даже милицию вызывал — виновных не нашли.





— Ничего не поможет, все равно такси тут будут ставить. Парковка эта ничейная, ну или городская, поэтому ставить здесь машины может кто хочет, — отмахнулась рукой вахтерша одной из общаг. — К нашей заведующей обращались жильцы с просьбой помочь. А что она может? Говорят, эта фирма такси оформлена на каких-то очень высоких лиц, поэтому справиться с ней нельзя. Заведующая посоветовала людям самим писать жалобы, вот и все.





В районе двух общежитий в домах № 21 и 27 мы насчитали около пятидесяти машин такси. По данным на бортах, все они принадлежат двум компаниям: ООО «НайсФактумАвто» (улица Кульман, 21Б офис 9) и «Авалон-Моторс» (улица Фабрициуса, 9). Но по факту, на Кульман, 21Б в офисе 9 находится вторая компания — «Авалон-Моторс».





— Здесь разные машины стоят, не только наши. Внизу вот делают оклейку для такси, может это к ним приезжают. Но наши машины здесь точно не ремонтируются и не домкратятся — у нас есть гараж, — сообщила сотрудница компании, работавшая в офисе перевозчика и посоветовала обратиться к руководству предприятия по телефону.

Директор компании «Авалон-Моторс» Вадим Немкович по телефону нам пояснил, что «НайсФактумАвто» и «Авалон-Моторс» — компании, которые не имеют между собой ничего общего, работают они отдельно и независимо друг от друга, а также не принадлежат службе «Такси Алмаз 7788».

— Нет у нас машин на домкратах и спущенных колесах. Может быть там кто-то колесо менял, — сказал мужчина. — Сейчас возле офиса на Кульман, 21Б, который мы арендуем, стоит около 15 машин. Это общая парковка, почему мы не можем оставлять там машины? Здесь нет знака, который бы запрещал нам парковаться в этом месте. Поставят знак — значит уберем наши машины.





За комментарием AUTO.TUT.BY обратился в Транспортную инспекцию Минтранса Беларуси, где пояснили, что контроль за стоянкой транспортных средств возложен на ГАИ, а инспекция занимается контролем осуществления перевозок. Но нам сообщили, что есть постановление Совмина № 972 «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров», в пункте 229 которого сказано: «Автомобильный перевозчик должен обеспечить нахождение принадлежащих ему транспортных средств при межсменном хранении на специально предназначенных для этого охраняемых стоянках».

— За выполнением этого требования должен следить перевозчик. Если предприятие нарушает этот пункт, то привлекать к ответственности его должна ГАИ, — добавили в Транспортной инспекции.

В ГАИ Советского района AUTO.TUT.BY пояснили, что нарушений закона со стороны таксистов нет — стоянка городская, бесплатная, поэтому на ней могут парковаться любые авто, кроме большегрузных.

— Мы осведомлены о жалобах жильцов общежитий, реагировали на них — проводили обследование территории и проверяли компанию-перевозчика. Действительно, там большое скопление машин, но все в рамках закона — такси ПДД в части остановки и стоянки не нарушают, — сказал начальник ГАИ Виталий Бондаренок. — Что касается брошенного транспорта — то им занимаются организации ЖКХ.

Начальник ГАИ сообщил, что водители такси не должны между пересменками оставлять машины на определенной платной стоянке — «у них такие же права, как и всех автомобилистов».