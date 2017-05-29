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"Молочный суд". В Гомеле "Милкавита" судится со своими работниками из-за недостачи
На «Милкавите» сегодня начали рассматривать исковое заявление предприятия к своим работникам из-за недостачи. Но процесс приостановили из-за того, что прокуратура настояла на проведении проверки на предприятии.
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В зале суда сегодня присутствовало больше 20 нынешних и бывших работников предприятия, были также юристы от федерации профсоюзов Беларуси и РЭП. 186 человек обратились за помощью в Гомельский областной комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса, а еще 4 человека — в независимый профсоюз РЭП.
Прокурор запросила приостановить рассмотрение дела, чтобы провести проверку на предприятии.
Напомним, что повестки получили все работники одного из цехов «Милкавиты» вне зависимости от должности: от простых рабочих до уборщиц и ИТР. По словам руководства, адресованным работникам, недостача образовалась за три месяца, однако как так получилось и куда сырье делось, сотрудникам толком не объяснили.
Согласно иску, 6 февраля 2017 года на «Милкавите» провели инвентаризацию молока-сырья, в результате которой выявили недостачу обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности, сыворотки на сумму 141 553 рубля. Недостача, согласно документу, образовалась с 1 ноября по 5 февраля. Причиной недостачи называется «недостаточный контроль материально-ответственных лиц по перемещению сырья с приемки предприятия в цех и выпуска готовой продукции». Материально-ответственными лицами, согласно заявлению, являются все работники цеха, с которыми заключен договор коллективной ответственности.
Согласно договору, сумма недостачи должна быть поровну поделена между всеми работниками цеха — на каждого выходит порядка 690 рублей. Сотрудники, по словам администрации, отказались добровольно возмещать ущерб.
Как пишет еженедельник «
Тем не менее некоторые работники «Милкавиты» за помощью обратились в независимый профсоюз РЭП. И как сообщается
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На "Милкавите" сегодня начали рассматривать исковое заявление предприятия к своим работникам из-за недостачи. Процесс приостановили из-за того, что прокуратура...
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