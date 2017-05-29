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"Молочный суд". В Гомеле "Милкавита" судится со своими работниками из-за недостачи

30.05.2017 11:49 — Разное | Tut.by  
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На «Милкавите» сегодня начали рассматривать исковое заявление предприятия к своим работникам из-за недостачи. Но процесс приостановили из-за того, что прокуратура настояла на проведении проверки на предприятии. 


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Всего повестки получили 205 работников компании — и действующие, и уже давно сменившие место работы. Из-за большого количества ответчиков суд Советского района Гомеля рассматривает гражданское дело в выездном заседании в актовом зале предприятия. Общая сумма недостачи, которую требует возместить завод, — 141,5 тысячи рублей.


В зале суда сегодня присутствовало больше 20 нынешних и бывших работников предприятия, были также юристы от федерации профсоюзов Беларуси и РЭП. 186 человек обратились за помощью в Гомельский областной комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса, а еще 4 человека — в независимый профсоюз РЭП.

Прокурор запросила приостановить рассмотрение дела, чтобы провести проверку на предприятии. 

Напомним, что повестки получили все работники одного из цехов «Милкавиты» вне зависимости от должности: от простых рабочих до уборщиц и ИТР. По словам руководства, адресованным работникам, недостача образовалась за три месяца, однако как так получилось и куда сырье делось, сотрудникам толком не объяснили.

Согласно иску, 6 февраля 2017 года на «Милкавите» провели инвентаризацию молока-сырья, в результате которой выявили недостачу обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности, сыворотки на сумму 141 553 рубля. Недостача, согласно документу, образовалась с 1 ноября по 5 февраля. Причиной недостачи называется «недостаточный контроль материально-ответственных лиц по перемещению сырья с приемки предприятия в цех и выпуска готовой продукции». Материально-ответственными лицами, согласно заявлению, являются все работники цеха, с которыми заключен договор коллективной ответственности.


Согласно договору, сумма недостачи должна быть поровну поделена между всеми работниками цеха — на каждого выходит порядка 690 рублей. Сотрудники, по словам администрации, отказались добровольно возмещать ущерб.

Как пишет еженедельник «Советский район», председатель Гомельского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Яцевич взял на личный контроль ситуацию с попыткой удержания с работников ОАО «Милкавита» стоимости пропавшего на заводе сырья, а главный правовой инспектор труда Гомельского обкома профсоюза работников АПК будет представлять в суде их интересы.

Тем не менее некоторые работники «Милкавиты» за помощью обратились в независимый профсоюз РЭП. И как сообщается на сайте профсоюза, правовой инспектор Леонид Судаленко помог подготовить заявление в Следственный Комитет о проведении на предприятии проверки по факту ущерба в особо крупном размере. 

 
Теги: Гомель
 
 
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На "Милкавите" сегодня начали рассматривать исковое заявление предприятия к своим работникам из-за недостачи. Процесс приостановили из-за того, что прокуратура...

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