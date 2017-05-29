На «Милкавите» сегодня начали рассматривать исковое заявление предприятия к своим работникам из-за недостачи. Но процесс приостановили из-за того, что прокуратура настояла на проведении проверки на предприятии.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Всего повестки получили 205 работников компании — и действующие, и уже давно сменившие место работы. Из-за большого количества ответчиков суд Советского района Гомеля рассматривает гражданское дело в выездном заседании в актовом зале предприятия. Общая сумма недостачи, которую требует возместить завод, — 141,5 тысячи рублей.





В зале суда сегодня присутствовало больше 20 нынешних и бывших работников предприятия, были также юристы от федерации профсоюзов Беларуси и РЭП. 186 человек обратились за помощью в Гомельский областной комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса, а еще 4 человека — в независимый профсоюз РЭП.

Прокурор запросила приостановить рассмотрение дела, чтобы провести проверку на предприятии.





Напомним, что повестки получили все работники одного из цехов «Милкавиты» вне зависимости от должности: от простых рабочих до уборщиц и ИТР. По словам руководства, адресованным работникам, недостача образовалась за три месяца, однако как так получилось и куда сырье делось, сотрудникам толком не объяснили.

Согласно иску, 6 февраля 2017 года на «Милкавите» провели инвентаризацию молока-сырья, в результате которой выявили недостачу обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности, сыворотки на сумму 141 553 рубля. Недостача, согласно документу, образовалась с 1 ноября по 5 февраля. Причиной недостачи называется «недостаточный контроль материально-ответственных лиц по перемещению сырья с приемки предприятия в цех и выпуска готовой продукции». Материально-ответственными лицами, согласно заявлению, являются все работники цеха, с которыми заключен договор коллективной ответственности.





Согласно договору, сумма недостачи должна быть поровну поделена между всеми работниками цеха — на каждого выходит порядка 690 рублей. Сотрудники, по словам администрации, отказались добровольно возмещать ущерб.

Как пишет еженедельник « Советский район », председатель Гомельского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Яцевич взял на личный контроль ситуацию с попыткой удержания с работников ОАО «Милкавита» стоимости пропавшего на заводе сырья, а главный правовой инспектор труда Гомельского обкома профсоюза работников АПК будет представлять в суде их интересы.

Тем не менее некоторые работники «Милкавиты» за помощью обратились в независимый профсоюз РЭП. И как сообщается на сайте профсоюза , правовой инспектор Леонид Судаленко помог подготовить заявление в Следственный Комитет о проведении на предприятии проверки по факту ущерба в особо крупном размере.