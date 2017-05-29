Амарин: Вопрос о выделения кредита РФ на 700 млн долларов находится «в высокой степени проработки»





В качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит России и кредит ЕФСР.

Привлечение кредита правительства России в размере 700 млн долларов находится в активной проработке, цитирует БЕЛТА интервью министра финансов Владимира Амарина газете «Рэспублiка».

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи президентов Беларуси и России 3 апреля, в высокой степени проработки привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере 700 млн долларов на цели рефинансирования долга. Кроме этого, Минфином не исключаются заимствования на коммерческих условиях посредством размещения государственных облигаций на внешнем финансовом рынке», - проинформировал он.

Министр финансов пояснил, что ежегодно Беларусь рефинансирует часть государственного долга, предназначенного для погашения. В этом году предстоит погасить внешний госдолг в размере 1 млрд долларов, а в январе 2018 года - еврооблигации в размере 800 млн долларов.

«Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики. Поэтому мы и прибегаем к рефинансированию. Минфин на постоянной основе проводит работу по поиску наиболее оптимальных по стоимости и срокам заемных ресурсов», - добавил руководитель ведомства.

Владимир Амарин рассказал, что в качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит РФ и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития. В 2016 году было подписано кредитное соглашение с ЕФСР о предоставлении Беларуси кредита на общую сумму 2 млрд долларов: его выделяют семью траншами в 2016-2018 годах. Объем средств фонда, доступный для страны в 2017-м, составляет 1 млрд долларов. На сегодня получено 1,1 млрд долларов, из них 300 млн долларов - в этом году.

В то же время министр отметил интерес республики к рефинансированию долга за счет ресурсов международных финансовых организаций, поскольку такие займы характеризуются комфортными условиями. Помимо внешних заимствований, Минфин проводит активную работу на внутреннем финансовом рынке. В настоящее время валютные государственные облигации пользуются спросом как среди инвесторов - юридических лиц, так и физических лиц. Из запланированных на 2017 год поступлений за 4 месяца нынешнего года привлечено от размещения облигаций правительства в иностранной валюте 360 млн долларов.