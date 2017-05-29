УВД Гродненского облисполкома

30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Берестовицкого района устроил двухнедельный вояж на угнанных машинах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина проложил маршрут своего криминального путешествия из Гродно, где учился, к родственникам в Мостовский район. В качестве средства передвижения выбирал чужие машины. Первый угон злоумышленник совершил в поселке Южный под Гродно, где ночью 16 мая похитил "Ауди 80". Но возле деревни Милевичи Мостовского района после езды по полям у автомобиля возникли проблемы в ходовой части, и он решил заменить ее "Фольксваген Пассатом B4", который угнал в этой деревне.

Милиция уже знала о пропаже автомобилей и начала поиски. Возле деревни Мосты Левые наряд ДПС встретил угнанный "Фольксваген", но после требований остановиться водитель лишь увеличил скорость и заехал в болотистую местность на береговой косе. Автомобиль ГАИ первым застрял на бездорожье, "Пассату" удалось проехать еще около километра. Угонщик скрылся.

Затем путешественник угнал еще одну "Ауди 80" в Мостах и попытался попасть в нужную точку другим маршрутом, через Скидель. На подъезде к городу у автомобиля закончилось топливо. Тогда он угнал очередную "Ауди 80", добравшись на ней к Волковыску. Увидев, что бензин и в ней на нуле, злоумышленник пересел на очередную чужую "Ауди". Возле райцентра его и задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Иномарки возвращены владельцам, правда, не все они вернулись в технически исправном состоянии.

В УВД отметили, что угонщик выбирал исключительно подержанные автомобили "Ауди 80" и "Фольксваген Пассат", у которых были слабые запирающие устройства. Злоумышленник открыл их одним ключом.

Владельцам подобных автомобилей рекомендуют оснащать транспортные средства охранной сигнализацией. В одной из угнанных машин такая сигнализация была в багажнике - автовладелец купил, но не успел установить.-0-