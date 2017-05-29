Двое автолюбителей в протест ограничению движения сломали дорожные знаки в Берестовицком районе

30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое автолюбители в протест ограничению движения сломали дорожные знаки в Берестовицком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Два молодых человека были не согласны с дорожными знаками, установленными на участке дороги Старинцы - Жукевичи. Свое негодование они выразили бурно - повредили четыре бетонных столба дорожных знаков. Через некоторое время испорченные знаки обнаружила автодорожная организация и обратилась в милицию, которой удалось выйти на след злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 "Хулиганство" УК Беларуси.-0-