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Двое автолюбителей в протест ограничению движения сломали дорожные знаки в Берестовицком районе

30.05.2017 11:59 — Разное | БелТА  
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30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое автолюбители в протест ограничению движения сломали дорожные знаки в Берестовицком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Два молодых человека были не согласны с дорожными знаками, установленными на участке дороги Старинцы - Жукевичи. Свое негодование они выразили бурно - повредили четыре бетонных столба дорожных знаков. Через некоторое время испорченные знаки обнаружила автодорожная организация и обратилась в милицию, которой удалось выйти на след злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 "Хулиганство" УК Беларуси.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Два молодых человека были не согласны с дорожными знаками, установленными на участке дороги Старинцы - Жукевичи. Свое негодование они выразили бурно - повредили...

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