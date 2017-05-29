Появлению футболиста в сборной Беларуси помешала повестка в армию

Дебюту нападающему минского «Динамо» Антону Сароке в национальной сборной по футболу помешала повестка в армию. Об этом сообщает сайт Белорусской федерации футбола.



Выступление Антона Сароки (крайний слева) в составе сборной откладывается. Фото: ФК «Динамо-Минск»

Тренерский штаб национальной команды хотел видеть Антона Сароку в рядах главной футбольной команды страны и раcсчитывал на него в предстоящем матче. Официальный вызов в сборную на упомянутого игрока был направлен в адрес футбольного клуба «Динамо-Минск» 18 мая.

Национальная сборная Беларуси приступила к тренировкам 28 мая. Футбольный клуб «Динамо-Минск» уведомил федерацию о том, что футболист не прибудет в расположение сборной письмом от 29 мая.

В качестве объяснения указана следующая формулировка: «по причине прохождения воинской службы в рядах Вооруженных сил Республикик Беларусь».

Антон Сарока, 1992 года рождения, провел в этом сезоне 10 матчей за клуб и забил четыре гола.

1 июня пройдет товарищеский поединок со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию.

Каждый пришедший на игру 9 июня получит бесплатный пригласительный билет на матч Беларусь — Новая Зеландия, который состоится на стадионе «Трактор». Квитки уже в продаже .

Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2).

2. Голландия — 7 (4; 8−4).

3. Швеция — 7 (4; 6−3).

4. Болгария — 6 (4; 6−10).

5. Беларусь — 2 (4; 2−6).

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях).

Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.