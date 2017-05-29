25 мая в двадцати заведениях Минска стартовал очередной гастрофестиваль : на этот раз за фиксированную сумму в 20 рублей посетителям предлагают крафтовые закуски к пиву. Мы изучили отзывы первых посетителей о «Гастрофест. Крафт» и показываем, как выглядят сеты на фото гостей.

— Очень много еды! Такое ощущение, что с каждым разом гастрофест пытается просто откормить Минск. У нас тут реально изголодались. В нашем первом сете есть все, начиная капустой, заканчивая очень вкусными рёбрышками.

Публикация от SIPAKOVA LERA (@lera_sipakova) Май 25 2017 в 11:29 PDT

— Подача отличная, красиво, все совпадает с картинкой. На двоих сета нам хватило (мне и мужу). Есть одно пожелание для всех заведений — хочется, чтобы при подаче жирных блюд также подавалась небольшая тара с водой, чтобы можно было пальчики смывать. В целом, это хороший старт. Заведение достойно представило свой сет, очень приятный персонал.

Публикация от Liza Vasilyeva (@lizavasilyeva) Май 25 2017 в 11:17 PDT

— Что могу сказать? Картофель фри, луковые кольца, бургеры были приготовлены сильно заранее. Сыр был уже заветренный, картофель подсохший (кто знает какая по вкусу несвежая фри, тот поймет). Горячие были только шарики типа тефтелек (не помню как назывались), бургеры по мнению мужа — пластилиновые и сильно жирные. Принесли всё быстро (хотя лучше б готовили свежее, а не заготовками пользовались). В целом 4 из 10 исключительно за счет пива.

Публикация от Yuliya (@yumontanchez) Май 28 2017 в 11:56 PDT

— Сет большой, на двоих спокойно можно брать. Да и вкусно все (особенно сочная утка, гусиный паштет и мясной хворост), но минус все же есть: отсутствие пледов, которые жуть как необходимы на террасе.

Публикация от Инна Волковец (@volkovekus) Май 26 2017 в 11:47 PDT

— Казалось бы, три блюда, и, если честно, то никогда бы не пошли туда, но получилось забронировать на сегодня столик только сюда. Ни капли не пожалели: мясо, мясо и мясо. Карпачо из селедки очень вкусное, а бычий хвост, вообще ничего не ожидал от него, но он просто огонь.

Публикация от Pasha Kravchenko (@pasxa1991) Май 28 2017 в 11:25 PDT

— Сет объемный, идеально на двоих, а то и на троих (девочек). Мой совет: лучше начинать с бургеров, пока горячие. Насчет пива проконсультироваться с барменом или официанткой, которые, к слову, очень приветливые и охотно расскажут про каждый сорт. За 20 рублей это просто отлично, особенно, если брать во внимания формат заведения — простая еда и хорошее пиво. Но если честно, я ожидала большего.

Публикация от @klaccyxa Май 26 2017 в 12:50 PDT

— Атмосфера приятная, по сету могу сказать: не удивили. Да, вкусно, особенно в душу запал паштет и сырные палочки. Но в целом, сет не для конкурса, как мне кажется.

Публикация от Аленка Корень (@alenkakoren) Май 27 2017 в 1:05 PDT

— Было очень вкусно, одним сетом на двоих мы объелись. Сет хорош тем, что нет блюд, которые мы не едим. Думаю, вполне можно поставить 9 из 10, так как остальное мы еще не пробовали.

Публикация от Diana Kupriyanik (@dianakupriyanik) Май 27 2017 в 9:25 PDT

— Чувства неоднозначные. Из плюсов: соусы, кукурузные чипсы, кукуруза и тако были весьма хороши. Кстати, вы должны быть готовы, что пища очень острая. И мне кажется, априори в таком сете должна находится вода (кувшин или пару стаканов). Из минусов: чипсов в два раза меньше, чем на фото заявленного сета, а кесадилья была «помятой» и плоской (снова сравните с фото).

Публикация от Инна Волковец (@volkovekus) Май 28 2017 в 3:46 PDT

— Обветренные безвкусные брускетты, рулька — сплошная деревянная кожа и кость с мясом, под овощами подразумевается красный лук и один запечённый мини чили. Пиво которое должно подаваться к сету, можно попробовать только в основном ресторане где проходит концерт… В общем, 1 из 10 и то только за ржаные гренки с чесноком, которые испортить почти нереально.

Публикация от Egor Urban (@egorurban) Май 28 2017 в 1:37 PDT

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