Семашко: Беларусь строит самую безопасную АЭС

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Беларусь строит самую надежную и безопасную атомную электростанцию, заявил вице-премьер республики Владимир Семашко на международной конференции Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), "Поддержка новых энергоблоков АЭС".

Таким образом Семашко ответил на вопрос журналистов о претензиях Литвы к строительству БелАЭС.



© Sputnik / Виктор Толочко Михадюк: это счастье, что судьбой мне выпало строить БелАЭС

"Беларусь строит самую надежную и безопасную станцию", — сказал он. Слова Семашко приводит БелТА .

Он заметил, что проект по строительству БелАЭС соответствует всем международным требованиям по безопасности, в том числе МАГАТЭ и ВАО АЭС.

Семашко также сказал, что в настоящее время в Беларуси идет подготовка национального доклада по итогам стресс-тестов станции. Ожидается, что отчет будет готов в сентябре 2017 года.

"В сентябре мы должны закончить отчет и по собственной инициативе передать его Еврокомиссии. Для членов Евросоюза передача такой информации в Еврокомиссию — обязательное правило, мы могли бы не подавать эти данные. Но чтобы убрать лишние измышления, решили это сделать", — подчеркнул Семашко. По его словам, эксперты Еврокомиссии получат право приехать в Беларусь и ознакомиться с материалами стресс-тестов, если будет такая необходимость.

Вице-премьер также отметил, что ввод в эксплуатацию БелАЭС поможет снизить тарифы на электроэнергию для промышленности примерно на треть.

"Мы планируем с пуском атомной станции опуститься со среднего тарифа 11,3 цента за кВт.ч (это очень высокий тариф, от этого страдает наша промышленность, реальный сектор экономики) до 7,9 цента за кВт.ч. Это очень серьезный сдвиг", — сказал Семашко.

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации, с целью достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации АЭС. БелАЭС была принята в ВАО АЭС в мае 2015 года и отнесена к Московскому центру. В мае прошлого года на БелАЭС приезжали эксперты этого центра, по итогам миссии они выработали рекомендации по эффективной эксплуатации станции после ее ввода в строй.