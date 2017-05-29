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Минчанин украл микроавтобус и уехал на нем в Россию

30.05.2017 12:22 — Разное | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин украл похожий на свой микроавтобус и уехал на нем в Россию, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

Управление Следственного комитета по Минску расследует уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в хищении автомобиля. "Следствием установлено, что минчанин 1987 года рождения занимался грузоперевозками на территории России. Для этих целей у него имелся автомобиль Volkswagen LT. Перед очередной командировкой машина оказалась неисправной. Так как подозреваемый не хотел лишаться заказа, а ремонт мог занять определенное время, он решил похитить аналогичный микроавтобус", - сказал Алексей Климович.

Идентичное транспортное средство предприниматель нашел на одной из неохраняемых стоянок, расположенных в Московском районе столицы. После хищения он заменил регистрационные номера на автомобилях и уехал на заработки в Россию. Впоследствии похищенный автомобиль сломался, и мужчина оставил его на промышленной базе в Москве.

После возвращения в Беларусь минчанин был задержан. На основе собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.205 (кража) УК Беларуси. В его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В результате тесного взаимодействия столичных следователей и оперативников ГУВД Мингорисполкома с российскими коллегами похищенный автомобиль был найден. Решается вопрос о его транспортировке.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Следствием установлено, что минчанин 1987 года рождения занимался грузоперевозками на территории России. Для этих целей у него имелся автомобиль Volkswagen LT", - сказал...

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