Президент: систему обучения тренерских кадров нужно оптимизировать





По мнению Лукашенко, стране «нужна интегрированная система непрерывной подготовки и повышения квалификации тренеров».

Система обучения тренерских кадров нуждается в оптимизации. Об этом президент страны, президент НОК Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК, передает БЕЛТА .

«Мы вынуждены десятками завозить тренеров из-за рубежа и за огромные деньги. Я не против заимствования чужого передового опыта. Пусть работают консультантами. Но вокруг каждого из них должны расти белорусские кадры. Поймите, с иностранца спрос почти никакой. Отработал, собрал вещи и уехал. Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит», - сказал лидер страны.

«Нуждается в оптимизации система обучения тренерских кадров. Честно говоря, этот вопрос уже набил оскомину. Мы сотнями штампуем их в университете. Существует целая Высшая школа тренеров, институт переподготовки и повышения квалификации. А где высококлассные специалисты?! Надо еще разобраться, кто и чему там учит», - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, в этом вопросе необходимо разобраться новому ректору спортивного вуза, который также избран вице-президентом НОК. Александр Лукашенко выразил мнение, что, возможно, стоит активнее приглашать иностранных преподавателей или белорусских отдельных тренеров отправлять учиться за рубеж, раз самостоятельно нет возможности качественно изменить ситуацию.

«Нужна интегрированная система непрерывной подготовки и повышения квалификации тренеров, - сказал глава государства. - Наведите здесь порядок. Будущего тренера надо заметить, когда он еще активно выступает как спортсмен. Ваша задача - искать молодых атлетов, способных к такой работе, и вести их к вершинам тренерского мастерства».