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Российский атомный крейсер оттеснил британский эсминец от "Адмирала Кузнецова"
Телеканал Минобороны России «Звезда»
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Британский корабль пытался вклиниться в строй российской эскадры, когда та проходила Ла-Манш. Не зная, какие намерения двигали моряками королевского флота, российские военные решили не подпускать его к флагману.
Евгений Боровский, командир радиотехнической части крейсера «Петр Великий», рассказал, что было принято решение на перекрытие британцу путей подхода к авианесущему крейсеру: «Мы выполнили маневр, закрыв эсминцу путь к „Кузнецову“, а затем оттеснили его на более дальнюю и безопасную дистанцию».
HMS Richmond относится к фрегатам проекта Type 23, эти корабли служат в ВМС Великобритании с 1989 года. Они вооружены противокорабельными и зенитными ракетами, главный калибр — 114-мм орудие.
«Петр Великий» — единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 «Орлан» ВМФ России, крупнейший в мире боевой корабль с атомной энергетической установкой. Его водоизмещение составляет 25 860 тонн.
В НАТО корабли проекта 1144 «Орлан» получили обозначение Kirov-class battlecruiser, то есть «линейный крейсер», из-за исключительных размеров и мощного вооружения.
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Британский корабль пытался вклиниться в строй российской эскадры, когда та проходила Ла-Манш.
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