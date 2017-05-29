Телеканал Минобороны России «Звезда» опубликовал видео нестандартного маневра тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Огромный 250-метровый флагман Северного флота оттеснил британский эсминец Richmond, который пытался сблизиться с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».

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Британский корабль пытался вклиниться в строй российской эскадры, когда та проходила Ла-Манш. Не зная, какие намерения двигали моряками королевского флота, российские военные решили не подпускать его к флагману.

Евгений Боровский, командир радиотехнической части крейсера «Петр Великий», рассказал, что было принято решение на перекрытие британцу путей подхода к авианесущему крейсеру: «Мы выполнили маневр, закрыв эсминцу путь к „Кузнецову“, а затем оттеснили его на более дальнюю и безопасную дистанцию».

HMS Richmond относится к фрегатам проекта Type 23, эти корабли служат в ВМС Великобритании с 1989 года. Они вооружены противокорабельными и зенитными ракетами, главный калибр — 114-мм орудие.

«Петр Великий» — единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 «Орлан» ВМФ России, крупнейший в мире боевой корабль с атомной энергетической установкой. Его водоизмещение составляет 25 860 тонн.

В НАТО корабли проекта 1144 «Орлан» получили обозначение Kirov-class battlecruiser, то есть «линейный крейсер», из-за исключительных размеров и мощного вооружения.