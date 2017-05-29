ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медики в дефиците. В Минске не хватает 1400 медсестер и почти 700 врачей

30.05.2017 12:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Проблема укомплектования организаций здравоохранения медицинскими кадрами остается актуальной для Минска. Это обусловлено в том числе динамичным развитием города и сети организаций здравоохранения», — рассказал на расширенном заседании президиума Мингорсовета депутатов председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко. По его словам, минским учреждениям здравоохранения требуются 1,4 тысячи медсестер и 690 врачей, передает БЕЛТА.


Фото: Reuters

За январь-апрель нынешнего года среднемесячная зарплата медицинских работников столицы составила 690,58 рубля, в том числе врачей — 948,37 рубля, среднего медицинского персонала — 701,75 рубля.

В апреле в Минске в здравоохранении в среднем получали 763,1 рубля. Так, врачи зарабатывали 1 049,5 рубля, а средний медперсонал — 730,6 рубля.

С 2012 года Минским городским советом депутатов ежегодно выделяются средства на доплаты к окладам медицинских работников. На реализацию этой меры в 2017 году запланировано 11,88 миллиона рублей (в 2016-м — 10,3 миллиона рублей). В бюджете на текущий год предусмотрены также дополнительные денежные средства в сумме 21,98 рубля для повышения уровня зарплаты медработников (в размере 30% фонда тарифных окладов).

Напомним, на 1 мая в Минске значилось 925 вакансий для медсестер.

Уровень зарегистрированной безработицы в Минске на начало мая составил 0,5% от экономически активного населения.

Читайте также
Медсестры, каменщики и повара. На каких специалистов в Минске самый большой спрос
Какие регионы выполнили в первом квартале план по новым рабочим местам, а какие — нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблема укомплектования организаций здравоохранения медицинскими кадрами остается актуальной для Минска, отмечают в Мингорисполкоме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Президент о тренерах-иностранцах: Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика