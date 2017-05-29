Медики в дефиците. В Минске не хватает 1400 медсестер и почти 700 врачей

«Проблема укомплектования организаций здравоохранения медицинскими кадрами остается актуальной для Минска. Это обусловлено в том числе динамичным развитием города и сети организаций здравоохранения», — рассказал на расширенном заседании президиума Мингорсовета депутатов председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко. По его словам, минским учреждениям здравоохранения требуются 1,4 тысячи медсестер и 690 врачей, передает БЕЛТА.



Фото: Reuters

За январь-апрель нынешнего года среднемесячная зарплата медицинских работников столицы составила 690,58 рубля, в том числе врачей — 948,37 рубля, среднего медицинского персонала — 701,75 рубля.

В апреле в Минске в здравоохранении в среднем получали 763,1 рубля. Так, врачи зарабатывали 1 049,5 рубля, а средний медперсонал — 730,6 рубля.

С 2012 года Минским городским советом депутатов ежегодно выделяются средства на доплаты к окладам медицинских работников. На реализацию этой меры в 2017 году запланировано 11,88 миллиона рублей (в 2016-м — 10,3 миллиона рублей). В бюджете на текущий год предусмотрены также дополнительные денежные средства в сумме 21,98 рубля для повышения уровня зарплаты медработников (в размере 30% фонда тарифных окладов).

Напомним, на 1 мая в Минске значилось 925 вакансий для медсестер.

Уровень зарегистрированной безработицы в Минске на начало мая составил 0,5% от экономически активного населения.