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Президент о тренерах-иностранцах: Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит

30.05.2017 12:28 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко во время олимпийского собрания заявил о том, что система обучения тренерских кадров нуждается в оптимизации и высказался по поводу иностранных специалистов, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

— Мы вынуждены десятками завозить тренеров из-за рубежа и за огромные деньги. Я не против заимствования чужого передового опыта. Пусть работают консультантами. Но вокруг каждого из них должны расти белорусские кадры. Поймите, с иностранца спрос — почти никакой. Отработал, собрал вещи и уехал. Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит, — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил отсутствие системного подхода к отбору будущих спортсменов.

Глава государства поручил местным органам власти обеспечить обязательный минимум инвентаря в каждой спортивной школе.

 
 
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Александр Лукашенко во время олимпийского собрания заявил о том, что система обучения тренерских кадров нуждается в оптимизации и высказался по поводу...

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