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Президент о тренерах-иностранцах: Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит
Александр Лукашенко во время олимпийского собрания заявил о том, что система обучения тренерских кадров нуждается в оптимизации и высказался по поводу иностранных специалистов, сообщает
— Мы вынуждены десятками завозить тренеров из-за рубежа и за огромные деньги. Я не против заимствования чужого передового опыта. Пусть работают консультантами. Но вокруг каждого из них должны расти белорусские кадры. Поймите, с иностранца спрос — почти никакой. Отработал, собрал вещи и уехал. Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит, — сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко также отметил отсутствие системного подхода к отбору будущих спортсменов.
Глава государства поручил местным органам власти обеспечить обязательный минимум инвентаря в каждой спортивной школе.
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Александр Лукашенко во время олимпийского собрания заявил о том, что система обучения тренерских кадров нуждается в оптимизации и высказался по поводу...
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