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Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза автозапчастей на сумму более Br150 тыс.

30.05.2017 12:36 — Разное | БелТА  
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Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза автозапчастей на сумму более Br150 тыс.
Фото Гродненской региональной таможни

30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза автозапчастей на сумму более Br150 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможни.

В пункте пропуска "Берестовица" во время таможенного контроля на дополнительный осмотр был направлен автомобиль МАН с грузом запчастей из Франции. Скрытые от таможенного контроля запчасти были обнаружены с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. "Среди компрессоров, втулок и коробок передач, заявленных в документах, в грузовом отсеке автомобиля выявлено наличие "довложений". Последующий досмотр подтвердил данные полученных при помощи ИДК сканограмм: в грузовом отсеке помимо указанного товара перемещалось 900 рулевых колонок к легковому автомобилю", - отметили в ГРТ.

Нарушая порядок перемещения товара через таможенную границу, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на таможенных платежах более Br40 тыс. По выявленному факту таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП. Рулевые колонки изъяты до решения суда.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В пункте пропуска "Берестовица" во время таможенного контроля на дополнительный осмотр был направлен автомобиль МАН с грузом запчастей из Франции.

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