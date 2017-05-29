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У гомельчанки похитили кошелек с деньгами для операции ребенка

30.05.2017 12:31 — Разное | БелТА  
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30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Неизвестная женщина в одном из торговых центров Гомеля похитила кошелек с крупной суммой денег, которые потерпевшая собирала на операцию своему ребенку. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Инцидент произошел в 10.20 18 мая в магазине "Черниговский" областного центра. "Кошелек выпал из сумки потерпевшей, когда она стояла в очереди в кассу. Неизвестная женщина незаметно подняла его и скрылась из торгового центра. Правда, успела попасть в объектив камер видеонаблюдения", - сказал официальный представитель УВД.

В кошельке находилась крупная сумма (1 тыс. 645 евро, $320 и Br75), которые потерпевшая собирала на операцию своему ребенку.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленницы. Ее приметы: 40-45 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы светлые, короткие.

Граждан, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, просят сообщить по телефонам 8 (029) 608-26-02 или 102.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел в 10.20 18 мая в магазине "Черниговский" областного центра.

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