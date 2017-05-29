Путешествие из Гродно в Мостовский район: мужчина за две недели угнал четыре Audi и один Volkswagen

Житель Берестовицы за две недели угнал пять автомобилей. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Путешествие 30-летнего мужчины началось 16 мая в Гродно, где он находился на учебе. Чтобы попасть в гости к родственникам в Мостовский район, он угнал в поселке Южный Audi 80.

Возле деревни Милевичи после езды по полям у автомобиля возникли проблемы по ходовой части, поэтому он бросил «восьмидесятку» и ночью угнал Volkswagen Passat. На этом автомобиле он заехал в лес, где переночевал.

— Поиски злоумышленника начались сразу после исчезновения первой машины, а когда пропала вторая, появились подозрения, что это дело рук одного человека. Возле деревни Мосты Левые угнанный Volkswagen заметили сотрудники ГАИ и подали водителю сигнал об остановке, однако тот его проигнорировал и начал скрываться в болотистой местности на береговой косе, — рассказали в милиции.

В ходе погони по бездорожью злоумышленнику повезло — патрульный автомобиль застрял в грязи первым, в то время как Volkswagen удалось проехать на километр больше. Угонщик бросил автомобиль и скрылся.

Добравшись до Мостов, житель Берестовицы решился на еще один угон. В этот раз он снова угнал Audi 80, на которой поехал в намеченном направлении, но, немного не доехав до Скиделя, в автомобиле закончилось топливо. Третью по счету «восьмидесятку» злоумышленник угнал уже в Скиделе и поехал в Волковыск. В Волковыске мужчине пришлось «сменить» автомобиль, так как в предыдущем снова закончилось топливо — он завладел очередной Audi 80, на которой его и задержали.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Угон». В милиции отметили, что мужчина выбирал старые немецкие автомобили, так как неплохо знал их устройство. Ранее он уже неоднократно был судим за аналогичные преступления.