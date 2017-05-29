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В Лиде пьяный водитель сбил насмерть велосипедистку

30.05.2017 12:50 — Разное | БелТА  
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30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лидские следователи и эксперты устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Смертельное ДТП произошло в Лиде 26 мая. Около 15:30 на улице Булата водитель Peugeot не справился с управлением и наехал на велосипедистку, 65-летнюю местную жительницу. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте происшествия.

"Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи и эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области осмотрели место дорожно-транспортного происшествия. Допрашиваются свидетели. Изъяты следы и объекты, а также сам автомобиль Peugeot. Проводится экспертиы, в том числе автотехническая для определения технического состояния автомобиля и скорости его движения", - рассказал Сергей Шершеневич.

Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения водителем, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 317 УК).

Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, работает в одном из обществ с ограниченной ответственностью. При совершении ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе превысила 2,8 промилле. В отношении него прокурором санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Смертельное ДТП произошло в Лиде 26 мая. Около 15:30 на улице Булата водитель Peugeot не справился с управлением и наехал на велосипедистку, 65-летнюю местную жительницу.

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