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Сергей Корниленко завершил выступление за сборную Беларуси

30.05.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
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33-летний нападающий сборной Беларуси по футболу Сергей Корниленко объявил о заверешнии карьеры в главной команде страны. Об этом решении форвард сегодня рассказал тренерскому штабу и партнерам по команде, сообщает сайт федерации футбола.


Фото: Прессбол

В форме сборной Беларуси футболист выступал с 2003 года, провел 78 матчей и забил 17 мячей.

Нападающий не только помогал бороться белорусам за попадания в финальные части чемпионатов Европы и мира, но и принял участие в Олимпийских играх 2012 года, а также защищал цвета «молодежки» в решающей стадии континентального первенства 2004 года.

За время профессиональных клубных выступлений Корниленко защищал цвета витебского «Локомотива», столичных «Динамо-Юни» и «Динамо», а также «Динамо» киевского, днепропетровского «Днепра», томской «Томи», питерского «Зенита», казанского рубина и английского «Блэкпула».

С 2011 года Сергей выступал за самарские «Крыльям Советов», где и завершил минувший сезон.


«Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали меня и команду на протяжении 14 лет. Всегда было приятно приезжать в сборную, отдавать все силы, сражаясь за нее на поле — за спиной чувствовалась поддержка огромного количества людей. Для меня была честь выступать за страну — признаюсь, этого будет не хватать. Но в жизни все нужно делать вовремя: почувствовал, что пришла пора, когда следует завершить карьеру в национальной команде — и уступить место более молодым ребятам.


Еще раз хочу поблагодарить тренеров, с кем доводилось работать в национальной сборной, ее персонал, руководство федерации — все они доверяли и верили в меня. Отдельное спасибо ребятам, с которыми выступали рука об руку. Желаю им удачи и побед — они, уверен, к белорусам придут. И, разумеется, низкий поклон любителям футбола за поддержку и в радостные, и в трудные минуты. Обещаю, что останусь преданным болельщиком сборной и непременно буду переживать за нее", — отметил Корниленко.

 
 
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В форме сборной Беларуси футболист выступал с 2003 года, провел 78 матчей и забил 17 мячей.

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