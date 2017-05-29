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Лукашенко: Борьбу за господдержку в спорте надо вести не на бумаге, а на стадионе
Борьбу за господдержку в спорте надо вести не на бумаге, а на стадионе, заявил
— Необходимо определить перспективные, потенциально медальные, традиционные для нас виды спорта. Именно им оказывать основную поддержку. Завоевали лицензии — добавить. Получили медали — еще добавить. Чтобы была борьба за господдержку не на бумаге, а на стадионе, — заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко подчеркнул, что все деньги необходимо выделять под конкретные обязательства.
— Не выполнили — забудь об обращении в государство и казну, — сказал он.
Глава государства также считает, что в спорте недопустимо рисовать планы для финансирования без реальной оценки шансов.
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Борьбу за господдержку в спорте надо вести не на бумаге, а на стадионе, заявил переизбранный сегодня на шестой срок президентом НОК Беларуси Александр Лукашенко.
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