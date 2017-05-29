Лукашенко: Борьбу за господдержку в спорте надо вести не на бумаге, а на стадионе

Борьбу за господдержку в спорте надо вести не на бумаге, а на стадионе, заявил переизбранный сегодня на шестой срок президентом НОК Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.



Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

— Необходимо определить перспективные, потенциально медальные, традиционные для нас виды спорта. Именно им оказывать основную поддержку. Завоевали лицензии — добавить. Получили медали — еще добавить. Чтобы была борьба за господдержку не на бумаге, а на стадионе, — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все деньги необходимо выделять под конкретные обязательства.

— Не выполнили — забудь об обращении в государство и казну, — сказал он.

Глава государства также считает, что в спорте недопустимо рисовать планы для финансирования без реальной оценки шансов.