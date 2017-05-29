В Литве спрос на работников в сфере информационных технологий (ИТ) настолько высок, что действующие литовские компании начали искать их за рубежом, в том числе в Беларуси, пишет ресурс delfi.lt.



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К примеру, действующая в Каунасе компания Callcredit нашла подходящего специалиста в сфере безопасности ИТ только в Беларуси. Представители вузов также заметили растущую потребность в ИТ-специалистах, но они не успевают идти нога в ногу с бизнесом в этой сфере.

Исполнительный директор Infobalt Паулюс Вяртялка признал, что подобная практика распространяется.

Международная компания Callcredit Information Group несколько лет назад начала свою деятельность с 6 специалистами, в этом году в ней работают 200 человек.

Быстро растут и другие компании ИТ в Литве, поэтому на рынке ощущается нехватка специалистов.

«Рынок ИТ вообще конкурентоспособный. Вызовов много, и не только мы с этим сталкиваемся. Ощущается нехватка специалистов. Но сфера ИТ отличается тем, что можно работать дистанционно, в таком случае открывается и зарубежный рынок. Поэтому мы конкурируем не только с литовским, но и с зарубежным рынком», — сказал глава каунасского отделения Callcredit Information Group Дайнюс Аксинавичюс.

«Все больше компаний узнает о Литве, вести распространяются, многие радуются, что в Литве дела обстоят хорошо, поэтому она появляется на карте конкуренции. Зарубежные компании уже думают, что в Литве можно найти фрилансеров. Завязывают контакты, дают проект, человек работает», — рассказал Аксинавичюс.

В Литву приезжают иностранцы. Скоро в Callcredit начнет работать белорус, который сейчас ждет получения рабочей визы.

«Если смотреть на баланс, то сейчас больше рабочих мест, чем работников. И это проблема не только Литвы — такова тенденция и в Европе и во всем мире. Информационные системы внедряют во многих сферах, поэтому специалистов не хватает», — сказал Аксинавичюс.

Раньше компании искали только опытных специалистов, то сейчас это уже не проблема. «Молодые люди быстро учатся. А еще быстрее учатся, когда есть мотивация», — сказал директор.

«Если бы у меня был ребенок, который поступал бы в университет, то я послал бы его учиться на специалиста по безопасности ИТ. Вы увидите, каким будет на них спрос через 2−3 года. Даже ждать столько не надо — спрос есть и сейчас. В Литве таких специалистов практически нет. Насколько я знаю, их готовят на теоретическом, начальном уровне. Именно в Беларуси мы нашли такого специалиста», — не скрывает он.

Профессор Каунасского технологического университета (КТУ) Агнюс Люткявичюс сказал, что таких специалистов готовят не первый год.

«В КТУ уже 7 лет готовят магистрантов по программе „Безопасность информации и ИТ“. Выпускники получают основы кибербезопасности и юридического регулирования, изучают способы кибербезопасности и технологии, получают практические навыки для создания и управления безопасных ИТ, решать проблемы безопасности и восстанавливать системы после кибератак», — сказал Люткявичюс, подтвердив, что в будущем необходимость в таких специалистах будет расти.

Исполнительный директор Infobalt Паулюс Вяртялка сказал, что нехватка специалистов ИТ появилась несколько лет назад, а еще через несколько лет их нехватка достигнет необычайных высот.

«По нашим новейшим подсчетам, до 2020 года нашему рынку потребуется еще 11 000 человек. Нам в Литве неоткуда их столько взять, нехватка ощущается уже не первый год», — сказал он, заметив, что надо решать эту проблему, а таких решений — три. Первое — побуждать молодежь выбирать для изучения эту сферу, второе — переквалификация и третье — поиск необходимых работников за рубежом.

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