Коммерческий застройщик ООО «Вива Капитал» предлагает квартиры в доме № 10 в комплексе «группа многоквартирных жилых домов» по ул. Карвата, 8а в Минске. Цена квадратного метра — 880 долларов.

Строится дом в Степянке с октября прошлого года, планируется, что сдадут его в октябре этого.

Новостройка будет 19-этажной на 132 квартиры. Из них 57 однокомнатных площадью 45,4 кв. м, 57 двухкомнатных площадью 60 кв. м, 18 трехкомнатных площадью 78 кв.м. Сейчас дольщикам для заключение договоров предлагается 35 квартир.



Группа многоквартирных жилых домов по ул. Карвата, 8а

Сдавать жилье будут с черновой отделкой. Все квартиры имеют остекленные лоджии. Под лоджиями первого этажа предусмотрено устройство погребов.

Госзастройщик УКС Заводского района в своем доме на пересечении улиц Копыльской и Старобинской, на квартиры в котором люди стояли в ночных очередях , предлагает нуждающимся в улучшении жилищных условий 71 квартиру.



Фото: TUT.BY

Из них:

9 однокомнатных общей площадью 43,5 кв. м;

одну однокомнатную общей площадью 46,7 кв. м;

9 двухкомнатных общей площадью 68,5 кв. м;

12 двухкомнатных общей площадью 61,5 кв. м;

3 двухкомнатные общей площадью 60,9 кв. м;

двухкомнатную общей площадью 60,8 кв. м;

27 трехкомнатных квартир общей площадью 85,8 кв. м;

9 трехкомнатных общей площадью 85,7 кв.м.

Цена «квадрата» — для нормируемой площади — 1061 рубль, для площади, превышающей нормируемую — 1232 рубля. Заявления УКС будет принимать с 1 июня.