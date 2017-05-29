ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы не лишиться заказа из-за сломавшегося микроавтобуса, минчанин угнал такой же и уехал в РФ

30.05.2017 13:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

УСК по Минску расследует уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который подозревается в хищении грузового автомобиля. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следствие установило, что 30-летний минчанин занимался грузоперевозками на территории Российской Федерации. Для этих целей у него в собственности находился автомобиль Volkswagen LT. Перед очередной командировкой машина оказалась в технически неисправном состоянии. Так как подозреваемый не хотел лишаться заказа, а ремонт мог занять определенное время, он решил похитить аналогичный микроавтобус.

Идентичное транспортное средство предприниматель нашел на одной из неохраняемых стоянок, расположенных в Московском районе столицы. После хищения он заменил регистрационные номера на автомобилях и уехал на заработки в Россию. В ходе эксплуатации автомобиль пришел в технически неисправное состояние, и подозреваемый оставил его на одной из промышленных баз в Москве. После того, как мужчина вернулся в Беларусь, его задержали.

На основе собранных по уголовному делу доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража, совершенная в крупном размере). Он заключен под стражу.

— В результате тесного взаимодействия столичных следователей и оперативных сотрудников ГУВД Мингорисполкома с коллегами из Российской Федерации, похищенный автомобиль был найден. В настоящее время решается вопрос о его транспортировке, — сказали в СК.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 УК Республики Беларусь. Он заключен под стражу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Корниленко завершил выступление за сборную Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика