Чтобы не лишиться заказа из-за сломавшегося микроавтобуса, минчанин угнал такой же и уехал в РФ

УСК по Минску расследует уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который подозревается в хищении грузового автомобиля. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следствие установило, что 30-летний минчанин занимался грузоперевозками на территории Российской Федерации. Для этих целей у него в собственности находился автомобиль Volkswagen LT. Перед очередной командировкой машина оказалась в технически неисправном состоянии. Так как подозреваемый не хотел лишаться заказа, а ремонт мог занять определенное время, он решил похитить аналогичный микроавтобус.

Идентичное транспортное средство предприниматель нашел на одной из неохраняемых стоянок, расположенных в Московском районе столицы. После хищения он заменил регистрационные номера на автомобилях и уехал на заработки в Россию. В ходе эксплуатации автомобиль пришел в технически неисправное состояние, и подозреваемый оставил его на одной из промышленных баз в Москве. После того, как мужчина вернулся в Беларусь, его задержали.

На основе собранных по уголовному делу доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража, совершенная в крупном размере). Он заключен под стражу.

— В результате тесного взаимодействия столичных следователей и оперативных сотрудников ГУВД Мингорисполкома с коллегами из Российской Федерации, похищенный автомобиль был найден. В настоящее время решается вопрос о его транспортировке, — сказали в СК.