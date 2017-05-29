Лукашенко: Современнейшие спортивные объекты нередко простаивают без дела. Это просто безобразие

Планы строительства необходимо четко увязывать с концепцией развития видов спорта в стране, заявил президент Беларуси и Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко на Олимпийском собрании, сообщает пресс-служба главы государства.



Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

— Надо внимательно посмотреть на загрузку инфраструктуры. Мы строим современнейшие спортивные объекты, а они нередко простаивают без дела. Это просто безобразие. Поэтому нужно четко увязывать планы строительства с концепцией развития видов спорта в стране, в том числе по территориальному принципу.

Кроме того, сопоставьте необходимость строительства объекта и возможность его эксплуатации в дальнейшем. Ведь у нас, оказывается, можно бездумно начать стройку, а потом судорожно искать деньги на ее завершение. Нужна система планирования, — убежден Александр Лукашенко.