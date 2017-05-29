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Лукашенко: Современнейшие спортивные объекты нередко простаивают без дела. Это просто безобразие
Планы строительства необходимо четко увязывать с концепцией развития видов спорта в стране, заявил президент Беларуси и Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко на Олимпийском собрании, сообщает
— Надо внимательно посмотреть на загрузку инфраструктуры. Мы строим современнейшие спортивные объекты, а они нередко простаивают без дела. Это просто безобразие. Поэтому нужно четко увязывать планы строительства с концепцией развития видов спорта в стране, в том числе по территориальному принципу.
Кроме того, сопоставьте необходимость строительства объекта и возможность его эксплуатации в дальнейшем. Ведь у нас, оказывается, можно бездумно начать стройку, а потом судорожно искать деньги на ее завершение. Нужна система планирования, — убежден Александр Лукашенко.
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Планы строительства необходимо четко увязывать с концепцией развития видов спорта в стране, заявил президент Беларуси и Национального олимпийского комитета...
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